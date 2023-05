Arturo Valls habla sobre el papel de Ana Obregón en 'Mask Singer' y recuerda su debut como máscara en Uruguay

Mask Singer: adivina quién canta es un programa de sorpresas y la primera llegó cuando anunció a Ana Obregón como una de sus investigadoras. Ella misma ha dicho que el programa le ha devuelto la sonrisa tras vivir los momentos más duros de su vida después de la muerte de su hijo hace tres años y su presentador, Arturo Valls, ha subrayado el gran activo que ha sido para el formato. "Nos ha regalado momentos muy emotivos, muy emocionantes", ha contado en El Hormiguero, donde también ha destacado la enorme agenda social de la actriz que, gracias a ella, ha conseguido adivinar quién se escondía tras alguna de las máscaras. Una tarea complicada que Arturo conoce de buena tinta ya que él mismo se ocultó en una en la edición uruguaya del programa.

Al volver a emitir las imágenes en las que el presentador valenciano se quitaba el disfraz de máquina de chicles tras versionar Tacones rojos, de Sebastián Yatra, se podía observar al público absoutamente asombrado e ilusionado y el presentador haciendo aspavientos mientras contenía incluso al emoción. Pero, ¿por qué Arturo Valls es tan famoso en Uruguay? Según ha explicado el mismo, en el país del cono sur emiten no solo Ahora caigo en prime time, sino también Me resbala, por lo que él levanta auténticas pasiones.

Valls ha disfrutado mucho su experiencia como máscara, en especial el secretismo que la envuelve. Como ejemplo, ha contado que ha su llegada al aeropuerto le esperaban con un nombre falso para no levantar sospechas. En su papel de presentador, él mismo pide no saber quién está bajo el disfraz hasta que no se descubre lo que en ocasiones le ha llevado a alguna confusión al no recordar el nombre de la persona o no reconocerla al instante. Fue el caso de Latoya Jackson, cuando en un primer momento la presentó como Janet Jackson, mientras ella le susurraba su nombre correcto.

La nueva temporada de Mask Singer ha llegado llena de novedades. Además de nuevas máscaras, cuentan con el 'Delator'. Se trata de un botón que otorga un gran poder a los investigadores: si algún miembro del jurado está muy seguro de la identidad de una de las máscaras podrá pulsarlo. En caso de que sus pensamientos sean ciertos, la celebridad tendrá que revelar su identidad en ese mismo momento. ¿El inconveniente? En caso de fallo hay castigo. Ha sido así como Ana Obregón en el primer programa nos regaló unos de los momentos más divertidos al ducharse en pleno directo junto a los Javis, emulando aquella icónica imagen de ¿Qué apostamos? cuando hizo lo propio con Ramón García.