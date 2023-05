Rebecca Lima presume de embarazo entre rumores de boda con Jordi Cruz

Jordi Cruz y Rebecca Lima están viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. En tan solo unos meses darán la bienvenida a su primer hijo, un bebé muy deseado que, según ha desvelado la hermana del chef, será un niño. Además, los seguidores de la pareja van más allá y aseguran que el pequeño se va a llamar Noah, pero habrá que esperar a que nazca para saber si finalmente es así o no. Mientras tanto, la diseñadora brasileña, de 30 años, presume de embarazo. "No hay instinto como el del amor", ha publicado junto a esta foto en la que mira con ternura su tripita. Y el jurado de MasterChef, de 44 años, capea como puede los rumores de boda.

Los concursantes tenían que hacer una tarta nupcial y Jordi, sin pretenderlo, se convirtió en el gran protagonista de la prueba. "Fray Marcos, ¿usted casaría a Jordi y a su chica?", le preguntó Pepe Rodríguez. El aspirante, emocionado, no dudó en aceptar la propuesta. "Con total gusto", respondió. Jordi, por su parte, se acercó a él y le dio la mano, como si de un pacto se tratara. Después se fundieron en un abrazo. "¿En serio?", preguntó asombrado Fray Marcos. Jordi no pronunció ni una sola palabra, pero no paraba de asentir con la cabeza. "Nada me ha hecho más ilusión que saber que voy a casar a Jordi. Jordi, allá vamos, al sacramento del matrimonio", dijo Fray Marcos tras este romántico momento.

Este pacto se produce tras las declaraciones de Jordi en Planeta Calleja. A principios de año viajó a Grecia con Jesús Calleja y le contó que no descartaba pasar por el altar con Rebecca. "Ella tiene una obsesión con la piedra y el anillo, todo ese rollo de casarse. Con una brasileña hay que ir a su padre y decirle: 'Señor, ¿podría conquistar a su hija? Hay que dar un anillo... Hay un protocolo", explicó. También onfesó que tenía muchas ganas de ser padre, un deseo que verá cumplido muy pronto. De momento, la pareja ha celebrado su baby shower, tal y como se observa en esta foto.

Jordi y Rebecca se conocieron a finales de 2018 a través de una amiga en común. Sin embargo, no fue hasta septiembre de 2019 cuando fueron fotografiados juntos por primera vez. Desde entonces no se han separado. Ni la pandemia pudo con su amor. "Una de las pocas cosas buenas que nos ha dado este confinamiento ha sido darnos cuenta de que tenemos una relación muy sana y bonita que puede dar grandes frutos en el futuro", afirmó la brasileña en ¡HOLA!. "Ser mamá es un sueño que quiero cumplir, pero, a la vez, quiero compaginarlo con mis deseos laborales", añadió, pues a pesar de haber estudiado Arquitectura está volcada en su firma de moda, Intibrand.