Blanca Paloma cree que su canción 'Eaea' requiere una segunda oportunidad

Apenas hace 24 horas que Blanca Paloma ha aterrizado en España después de su experiencia eurovisiva, pero asegura "parace que han pasado 10 años". La aventura ha sido intensa y un tanto agridulce. Era una de las favoritas en las apuestas y finalmente ha quedado en el puesto 17, en buena medida debido a que el televoto tan solo le proporcionó cinco puntos, lo que le hizo retroceder posiciones en el marcador final. Más relajada, muy feliz, y aún emocionada, la cantante ilicitana ha hecho balance de su paso por el concurso y también ha reflexionado sobre los motivos por los que una canción tan aclamada en su país no recibió demasiados votos de los espectadores europeos.

"En el Benidorm Fest la canción descolocó a la gente, requería un tiempo", ha explicado la artista que ha recordado como a medida que el público iba viendo sus actuaciones el tema tenía cada vez mejor acogida. "Era necesario acostumbrar el oido, pues imáginate la gente europea que ha escuchado EaEa por primera vez en la final de Eurovisión...", para la cantante, de 33 años, ha faltado tiempo, por eso asegura: "Requiere una segunda oportunidad. Abrid el corazón, abrid los oídos e irá pellizcando”. Es difícil que la canción pueda volver a escucharse en el escenario de Eurovisión, pero no lo sería volver a ver a Blanca Paloma, que solo habla maravillas de su paso por el festival y la acogida que ha tenido. "Repetiría sin duda", ha dicho.

Así ha sido la espectacular actuación de Blanca Paloma

Valiente es una de las palabras que más se han oido a la hora de definir su apuesta por Eaea y ella la reivindica orgullosa y agradecida: "Me siento ganadora desde antes del Benidorm Fest, cuando compuse esta canción y encontré a RTVE, que apostó por ‘Eaea’ de forma valiente". Blanca Paloma es consciente de que el festival es un concurso, pero la competitividad, dice, reside más en sus seguidores que en los cantantes. "Me quedo con la convivencia, la actitud de los compañeros de Eurovisión que entre nosotros era puro compañerismo", ha contado, después de dormir un día entero: "He hecho una hibernación, necesitaba recuperar fuerzas porque las he dado todas".

No solamente se dejó la piel en Liverpool. Nada más aterrizar en España, Blanca Paloma ofreció una actuación en un multitudinario concierto en plena plaza Mayor de Madrid, que celebraba sus fiestas de San Isidro. Allí, junto a otros artistas, recibió el calor del público, absolutamente volcado con ella. Eurovisión no ha sido el final, sino el punto de partida. La cantante, que estrenó su single Plumas de Nacar justo antes de partir al Festival, asegura que pronto anunciará nuevos proyectos.