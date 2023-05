Sylvester Stallone y su mujer estrenan un reality, al más puro estilo de las Kardashian, después de cancelar su divorcio

Sylvester Stallone y su mujer, Jennifer Flavin, son el claro ejemplo de que las segundas oportunidades pueden ser buenas e incluso mejores que las primeras. Y es que tras anunciar su divorcio el pasado mes de septiembre tras 25 años de matrimonio y tres hijas en común y reconciliarse tan solo un mes después de mantener un violento cruce de acusaciones, la pareja atraviesa ahora uno de sus mejores momentos y buena prueba de ello es el proyecto conjunto que acaban de estrenar y que lleva por título The Family Stallone.

El matrimonio, acompañado por sus hijas, Sistine,de 24 años, Sophia, de 26, y Scarlet, de 20, ha decidido seguir los famosos pasos televisivos de las hermanas Kardashian y esta misma semana presentaban su propio reality. Aunque Stallone es el gran protagonista del show, en el podremos conocer un poco más de cerca a su mujer, quien es empresaria y copropietaria de la marca de bienestar Serious Skin Care.y a sus hijas, quien por el momento están solteras, tal y como ellas mismas han revelado públicamente.

"Es muy difícil que tengamos pareja. Es bastante intimidante para la mayoría de los chicos saber que tu padre es Sylvester Stallone y cuando lo conocen no suelen regresar simplemente porque da mucho miedo", comentaba una de las hijas del actor. "Espero que se queden solteras para siempre” bromeaba Stallone. “Es una de mis misiones. Se quedarán en casa para siempre. No confío en las intenciones de los hombres porque conozco cómo son” añadía la estrella con una sonrisa.

Lo cierto es que enterrada el hacha de guerra que hizo que su matrimonio se tambaleara, tanto que Jennifer alegó que su marido “estaba intencionadamente malgastando los bienes conyugales” y él llegase a borrarse los dos tatuajes que lucía en honor de su mujer, ambos están disfrutando de una segunda luna de miel.

"Ha sido como un despertar. Me he dado cuenta que lo más importante de todo es mi familia. Me arrepiento de haber estado ausente porque estaba muy centrado en mi carrera", reconocía el protagonista de Rambo tras la reconciliación en una entrevista con el Sunday Times. Además, el actor señalaba que tenía planeado recuperar el tiempo perdido con sus hijas e interesarse más por su día a día. " Al principio fue extraño, me respondían con monosílabos, pero ahora todo ha cambiado porque cuando una hija sabe que te importa es para siempre" afirmaba el actor, a quien podremos ver interactuar con su familia gracias a este reality.

Este no es el único episodio delicado que el matrimonio ha conseguido superar, puesto que en 1994, cuando todavía eran novios, decidieron tomar caminos independientes. El tiempo que duró esta crisis el intérprete mantuvo un idilio con la maniquí Janice Dickinson, que quedó embarazada. Tras una prueba de paternidad negativa, la estrella de Rocky puso punto y final a este romance y volvió junto a Flavin, con la que pasó por el altar en 1997.