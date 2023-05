Anna Wintour y Bill Nighy posan juntos en la Gala MET, ¿amistad o romance?

La Gala MET nunca defrauda y, un año más, hemos visto los estilismos más fascinantes en el Museo Metropolitano de Nueva York. Numerosas estrellas del cine, la música, la moda, el deporte... acudieron a la cita para rendir homenaje al diseñador Karl Lagerfeld. Desde Penélope Cruz a Carlota Casiraghi, pasando por Irina Shayk, Dua Lipa, Nicole Kidman, Serena Williams o Kim Kardashian, todas acapararon los flashes con looks de lo más sorprendentes.

La que también se convirtió en el centro de todas las miradas fue Anna Wintour, pero no precisamente por su vestido. La editora de moda apareció del brazo del actor Bill Nighy, con la que se la relaciona desde hace tiempo. Su posado ha provocado un gran revuelo ya que, para muchos, era su manera de confirmar que están juntos después de tantos meses de rumores.

Para disfrutar de la Gala MET, Anna eligió al protagonista de películas como Love Actually, Piratas del Caribe o Living. Wintour, de 73 años, y Nighy, también de 73, llegaron al Museo Metropolitano de Nueva York y rápidamente acapararon la atención de todos los fotógrafos. "Han hecho oficial su romance en el MET", se publicó en algunos medios norteamericanos.

Sin embargo, parece que la realidad es muy diferente. La editora de moda y el actor acudieron a la noche más importante de la moda en la ciudad de Nueva York en calidad de amigos. Nada más. Al menos eso ha dicho el representante de Bill Nighy al portal de noticias Page Six. "Bill y Anna simplemente son grandes amigos desde hace dos décadas. No están en una relación", asegura. Fuentes del equipo de Anna Wintour se negaron a hacer comentario alguno sobre su apareición en la Gala MET, sin embargo, según ha publicado Page Six, alguien cercano a la editora de Vogue les ha dicho: "Creemos que lo de anoche habla por sí solo".

Los rumores que relacionan a Wintour y Nighy comenzaron en 2018, cuando fueron vistos juntos por primera vez acudiendo a varios eventos sociales. En ese momento, el actor británico ya se encargó de desmentirlos, pero han pasado cinco años y su relación sigue acaparando titulares.

Hay que recordar que la editora de moda se ha separado en dos ocasiones. Primero se divorció de David Shaffer, con el que estuvo casada de 1984 a 1999 y tuvo dos hijos: Bee, de 35 años, y Charlie, de 37; y después contrajo matrimonio con el empresario Shelby Bryan, del que se separó en 2020 tras 16 años de matrimonio. El protagonista de Love Actually, por su parte, puso punto y final a su relación con la también actriz Diana Quick (Regreso a Brideshead) en 2008. Fruto de su amor nació su hija Mary, de 39 años.