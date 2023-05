El motivo por el que Nuria Roca tuvo que ser sustituida por Juan del Val al frente de La Roca La presentadora no ha acudido a su cita habitual de los domingos y fue el escritor quien se puso al frente del programa

La Roca ha arrancado su programa del domingo 30 de abril con una sorpresa para todos los espectadores. Juan del Val era el encargado de dar la bienvenida a la audiencia sustituyendo a Nuria Roca: "Bienvenidos a La Roca. Estamos todos al pie del cañón, menos Nuria". Con ese comentario ya dejaba entrever que la escritora no iba a poder estar en el programa de esta tarde y que sería él, el encargado de presentarlo.

"Está pachucha, o eso dice" ha sido su breve explicación. Después ha hecho gala del humor que le caracteriza y ha preguntado a los espectadores: “¿Os acordáis que la otra vez que faltó también era puente?”. A continuación, pasó a ocupar la silla de la presentadora y se reunió con los colaboradores, que hicieron alusión a que él sea el marido de la presentadora y que por eso ha ocupado su puesto: “Vale ya con la coñita con el marido de”, ha respondido Juan en un momento en el que todos han hecho gala de su humor.

Después, han comenzado con las secciones habituales del programa y en más de una ocasión han hecho alusión a Nuria Roca. "Que han echado de menos" a la presentadora, mensajes de ánimo o sobre cómo tiene que cuidarse ahora que está enferma, han sido algunas de las palabras que se han escuchado sobre su baja. Comentarios que, tal y como ella ha dejado ver a través de Instagram, ha escuchado desde casa: "Vamos que nos vamooooosssss!".

Pero esta no fue su única ausencia de la semana. Cada jueves, Nuria Roca acude a El Hormiguero para formar parte de la tertulia que comparte con Pablo Motos, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo al final de cada programa. Pero hace tres días se convirtió en la gran ausente de la sección. Nada más empezar el programa, el presentador explicó que no iba a estar junto a sus compañeros porque no se encontraba bien. En ese caso, fue la también colaboradora María Dabán la encargada de sustituirla.