Juan del Val felicita a Nuria Roca su 51 cumpleaños con una declaración de amor en mayúsculas

Nuria Roca nació en Valencia el 23 de marzo de 1972; la periodista acaba de cumplir 51 años: 'Me he hecho unos análisis para saber si mi edad biológica corresponde con mi edad cronológica… no tengo el resultado, intuyo que estará bastante igualado, pero desde luego mi edad mental ya os digo yo que dista bastante de la real', han sido las palabras que ha compartido con sus seguidores para expresar cuál es su estado de ánimo cuando ha traspasado la frontera de los 50. Su marido, el escritor Juan del Val, no ha dudado en felicitar a su pareja y decirle lo que siente por ella; unas palabras que nos han permitido conocer su lado más romántico. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

