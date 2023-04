El TOC y las extrañas manías de David Beckham al descubierto en su documental

Hace algo menos de dos décadas el astro David Beckham, en un alarde de sinceridad y cuando estaba en el cumbre de su carrera en el Real Madrid, confesó que padecía un Trastorno Obsesivo Compulsivo, una enfermedad psicológica que provoca que en ocasiones, se comporte de modo extraño. El futbolista, de 47 años, ya retirado de los terrenos de juego ha vuelto a hablar de esta patología en su documental de Netflix y cuenta cómo se pasa las horas limpiando y ordenando su casa antes de irse a dormir después de que su familia se haya ido a la cama. Una de las manías más extrañas del deportista británico es el estricto protocolo que sigue con las velas después de encenderlas. "Es agotador andar limpiando cada vela. Recorto la cera de la vela, limpio el vidrio, esta es mi manía favorita, el humo alrededor del interior de una vela... Lo sé, es raro", explica.

Además de las velas, ya en abril de 2006 cuando habló por primera vez de este trastorno en una entrevista para la cadena de televisión británica ITV, señaló que todo debía estar perfectamente ordenado en línea recta y siempre por parejas. Y pasó a describir algunas de suis obsesiones para que todo luzca impecable: como meter los refrescos en la nevera siempre de forma simétrica y en números pares, encender las luces en la posición correcta, guardar todos los panfletos y libros de una habitación de hotel dentro de un cajón o en que cada uno de sus partidos debía estrenar unas botas o cada vez que acude al supermercado comprar exactamente veinte paquetes de noodles (fideos orientales).

Beckham revela que "le encantaría" librarse del TOC, pero que "no puede detener" su comportamiento compulsivo. Y cuenta cómo en su etapa en el Real Madrid no les contó a sus compañeros que sufría este trastorno para que no le ocurriera lo mismo que con sus amigos del Manchester United, el equipo en el que jugó anteriormente. "Cuando nos hospedábamos en hoteles, venían a mi habitación y yo pensaba que querían charlar pero, en realidad, venían a desordenar todo y cuando se iban era evidente que habían cambiado muchas cosas y yo lo tenía que volver a colocar todo".

Lo que opina Victoria Beckham

Victoria Beckham también ha hablado sobre el comportamiento de su marido. "Él tiene esa cosa obsesivo-compulsiva donde todo tiene que coincidir. Si abres nuestra nevera, está todo coordinado por ambos lados. Tenemos tres frigoríficos: comida en uno, ensalada en otro y bebidas en el tercero. En el de las bebidas, todo es simétrico. Si hay tres latas, tirará una porque tiene que ser un número par", contaba sin poder llegar a entender el por qué de esta extraña patología. "Es tan perfecto...", dice la exSpice Girl con cierta ironía, a la vez que manifestó lo mucho que lo aprecian ella y sus hijos. "'No crean eso ni por un segundo. Suena tan sarcástica cuando lo dice", interviene David mientras bromea con el equipo de producción de la serie.

En el documental Beckham expondrá sus orígenes humildes y el impulso y la determinación que lo llevaron a convertirse en uno de los deportistas más destacadpos y mejor pagados de todos los tiempos.