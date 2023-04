El vídeo de David y Victoria Beckham bailando salsa que no te puedes perder, ¡menudo ritmo!

Loading the player...

David y Victoria Beckham nos han dejado claro en más de una ocasión que en su matrimonio no falta el sentido del humor ni la complicidad. Les encanta hacer planes juntos, ya sea en pareja o con alguno de sus hijos. En esta ocasión, el exfutbolista y la diseñadora han disfrutado de una sesión de salsa acompañados por su hija pequeña, Harper, de once años. La ex Spice Girl ha compartido el divertido vídeo en el que aparece bailando junto a David, y parece que no se les da nada mal. Dale al play para ver a la pareja moviendo las caderas.

