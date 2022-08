El momento vergonzoso de David Beckham con su hija Harper en un concierto

Loading the player...

David y Harper Beckham han disfrutado de un plan de padre e hija de lo más divertido. Tras sus vacaciones, no se perdieron el concierto que The Weekend ofreció en Miami e incluso tuvieron la oportunidad de fotografiarse junto al artista, tal y como ha mostrado el exfutbolista. David ha compartido unos cuantos vídeos del momento, incluyendo uno en el que se ve su "momento vergonzoso", como él mismo lo ha definido. El británico demostró que se sabe todas las canciones, y Harper, de once años, no se quedó atrás. Sin duda, fue una velada inolvidable para los dos en la que pudieron compartir tiempo juntos disfrutando de su música favorita.

