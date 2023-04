El sobrecogedor testimonio de Carme Chaparro sobre el acoso que sufrió durante años

Carme Chaparro ha echado la vista atrás para recordar uno de los episodios más complicados de su vida. En una entrevista concedida a Lecturas, la periodista ha hablado del calvario que sufrió durante años por culpa de un acosador. "Es la única vez que me he sentido en peligro. Antes de que naciera mi hija menor, había un tipo que me acosaba continuamente en redes sociales, con amenzas de muerte constantes", ha contado. Aquel hombre llegó a publicar la dirección de su casa y el colegio en el que estudiaba su hija mayor. "Me decía que mi cadáver iba a llegar a trocitos al colegio de mis hijas, unas cosas brutales. De repente, me encontré con un bebé recién nacido sin querer salir de casa por si me estaba esperando en la calle. Fueron años de obsesión", ha lamentado.

- Carme Chaparro se sincera sobre la rara enfermedad que sufre en la piel

La escritora denunció los hechos, pero el acoso continuaba y se iba haciendo cada vez más peligroso. De hecho, cuando fue a presentar uno de sus libros a Valencia, se encontró con él. "Me fue persiguiendo por toda la ciudad" hasta llegar a la estación del AVE, donde Carme había quedado con unos amigos. "Salí corriendo y él gritando que me iba a matar", ha relatado. La periodista accedió rápidamente al tren y se encerró en el baño. Después, interpuso una nueva denuncia. "Le condenaron a dos años de cárcel, que quedó en una orden de alejamiento", ha señalado.

- Marta Fernández relata el acoso que ha sufrido: 'Se plantaba en mi puerta todos los días'

- Sara Casasnovas vuelve a sonreír después de ser atacada por un acosador: 'He vencido'

Aquel suceso obligó a Carme a seguir haciendo el resto de la promoción "con un guardaespaldas armado" porque temía que se presentase en cualquier sitio. Actualmente, la periodista vive más tranquila, "pero conozco su cara y voy con mil ojos".

Otro episodio de acoso

Este no ha sido el único episodio de acoso que ha vivido la escritora. Hace dos años, la autora de libros como Delito, No soy un monstruo o La química del odio compartió el primer anónimo que recibió por parte de otro acosador y cómo aquella nota, a la que no dio importancia en un primer momento, se convirtió en un auténtico martirio. "Llegó a casa por correo postal, con mi nombre intencionadamente mal escrito. No le di más importancia. De hecho, pensé que lo había tirado. Un, o una, imbécil más. Luego llegaron más anónimos. Con faltas de ortografía demasiado evidentes como para ser reales. Alguien intentando parecer inculto. Los anónimos eran cada vez más amenazantes y dos o tres meses después empezaron las amenazas de muerte. Muy concretas. Con muchos datos personales", publicó.

Con el paso del tiempo Carme descubrió quién era su acosador. "Un día me fijé en los matasellos. El tipo mandaba las amenazas desde distintas ciudades de España. ¿Quién viajaba tanto? Lo descubrí por casualidad, algo después, comiendo un día con una amiga a quien se lo conté. Día tal en Bilbao. Día cual en Valencia. Día pascual en Cádiz. Y resulta que los lugares y las fechas coincidían con la gira promocional de alguien que trabajaba cerca de mí", escribió. La periodista no quiso poner nombre y apellidos a su acosador, y ahora se arrepiente de ello. "Nunca se lo dije, y hoy creo que tenía que haberlo hecho. Y no sólo eso, sino denunciarlo en la policía. Él no sabe que yo lo sé. Y alguna vez que nos hemos encontrado, porque afortunadamente está muy lejos de mí vida ya, viene a saludarme como un perrito faldero", afirmó.