Ana Obregón revive el último Día de la Madre que pasó con Aless

Ana Obregón ha plasmado en su libro los momentos más felices vividos con su hijo, pero también los más duros, como el último Día de la Madre que celebró junto a él. Fue el 3 de mayo de 2020, tan solo diez días antes de la muerte del joven empresario. En aquel momento, Aless se encontraba ingresado en Barcelona, donde estaba recibiendo un nuevo tratamiento contra el cáncer. La enfermedad avanzaba a pasos agigantados y la actriz solo se separaba de su lado para darse una ducha en el apartamento que había alquilado en la ciudad. Aquel domingo, al salir de la clínica, se dio cuenta de que la primavera ya había llegado y sintió una pena terrible.

- La hija de Ana Obregón, una adorable miniflamenca que celebra la Feria de Abril desde Miami

"Pensé en ti, me sentía tan culpable de poder contemplar las flores que empezaban a brotar, de escuchar el silencio interrumpido por los trinos de los pájaros que parecían despertar de su letargo, culpable de sentir los rayos de sol en mi cara, de poder andar, correr, comer, beber, todo lo que no podías hacer por estar a tus 27 años condenado a una cama de un hospital. Pensé en la infinidad de cosas que hacemos constantemente cada día sin apreciarlo", escribe Ana en El chico de las musarañas.

- El libro de Ana Obregón desvela el 'pacto secreto' que hizo la presentadora con su hijo antes de morir

En ese instante, según cuenta, su teléfono le recordó que era el Día de la Madre. "Conteniendo la emoción llamé a la mía, y regresé corriendo al hospital", recuerda. "En el pasillo me paró el oncólogo para decirme que el ensayo no estaba funcionando, no quería escucharle, asentí y proseguí hasta tu habitación. Continuabas con fiebre, muy débil, y estaban finalizando otra nueva transfusión de sangre", añade.

- Ana Obregón recuerda la habitación de hospital en la que vivió el mejor día de su vida y el peor

A pesar de su delicado estado de salud, Aless, tal y como narra la actriz y presentadora, tuvo un precioso detalle con ella. "Ven, mamá, hoy es tu día. Me acerqué a la cama y me entregaste una rosa blanca y una nota que habías escrito a duras penas. No reconocía ni tu letra", relata antes de compartir dicha nota. "Mamá: No sé qué sería de mí sin ti. Eres mi persona favorita desde siempre y para siempre. No lo olvides nunca. Te quiero, Aless".

- Los relatos de Aless Lequio en el libro: de los primeros síntomas de su enfermedad a la carta que escribió al amor de su vida

Ana no podrá olvidar nunca aquellas palabras ni lo que sintió al leerlas. "La leía intentando contener un océano de lágrimas que brotaban del estomágo", dice. Lo único que pudo hacer en esa situación fue dar las gracias a su hijo y fundirse en un abrazo eterno con él. "Gracias, hijo, es la carta más bonita que me han escrito en mi vida, te quiero, pude decir, abrazándote entre las sondas y vías. Estabas empapado del sudor por la fiebre y el cuerpo te ardía; aun así, nos quedamos abrazados. Esa fue tu última carta".