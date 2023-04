Así es la familia que arropa al presidente de EEUU, Joe Biden, candidato a la reelección a los 80 años

El anuncio de Joe Biden en el que oficializa su candidatura a la reelección presidencial para 2024 no ha estado exento de controversia. No por aspirar a un segundo mandato, algo habitual, sino porque es el candidato con más edad de la historia de Estados Unidos. Cuando se celebren los comicios tendrá 82 años y, de resultar elegido, cuando complete la legislatura, tendría 86. Para este reto, exigente en cualquier caso al margen de la edad, el presidente estadounidense cuenta con una numerosa familia, siempre a su lado arropándole en esta y en otras decisiones.

Jill Biden es la primera dama y su compañera de vida desde que se dieron el 'sí, quiero' en 1977. No fue fácil. Jill le rechazó hasta cinco veces. Cuando se conocieron, ella acababa de separarse de su primer marido, Bill Stevenson, con el que se casó a los 18 años, y él aún trataba de curarse las heridas tras una tragedia sin precedentes. En 1972 perdió a su mujer, Neilia, y a su hija pequeña Naomi en un accidente de tráfico. En el coche viajaban también sus otros dos hijos, Beau y Hunter, que quedaron heridos de gravedad. Fueron precisamente los niños los primero en sugerir que debía pedirle matrimonio a su novia que no estaba nada convencida de querer convertirse en la esposa del senador Biden y dejar su carrera como profesora de lado. Finalmente, a la quinta, aceptó, pero no renunció a su profesión.

La trágica historia familiar de Joe Biden

Los cuatro formaban una familia feliz a la que en 1981 se unió su primera hija en común, Ashley Biden. Sin embargo, años más tarde la desgracia volvía a golpear a la familia. En mayo de 2010, Beau ingresó en el hospital aquejado de fuertes dolores de cabeza, entumecimiento y parálisis. Más tarde se le diagnosticó un cáncer cerebral del que murió el 30 de mayo de 2015 a los 46 años dejando una viuda y dos hijos, Robert, que ahora tiene 16 años y Natalie, de 18, que define así a su abuelo: “No es un abuelo al uso. Es un bromista y muy travieso”.

Los dos tienen una magnífica relación con sus primos, los hijos de Hunter. La mayor es Naomi, que se llama así en honor a la hija pequeña de Biden que falleció cuando era un bebé. Licenciada en Derecho por la Universidad de Columbia y especializada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Pensilvania, Naomi, de 29 años, fue el año pasado protagonista de una histórica boda en la Casa Blanca, donde contrajo matrimonio con Peter Neal. Es una de las más cercanas al presidente, casi una escudera. “Cualquiera que quiera llegar hasta Joe Biden, tendrá que pasarnos primero. ¡Una unidad sólida en verdad!”, escribió en una ocasión en su perfil público.

Naomi tiene dos hermanas pequeñas, Finnegan, de 21 años, que estudia en la Universidad de Pensilvania y Maisy, de 20, que tiene a Sasha Obama, hija pequeña de los exinquilinos de la Casa Blanca a su mejor amiga. Las dos mantienen un perfil bajo, pero en España han adquirido un inesperado protagonismo cuando acompañaron a Joe y Jill Biden a la cumbre de la OTAN que tuvo lugar el pasado mes de junio en Madrid. El más pequeño de la familia es Beau, llamado así por su tío fallecido, que con solo tres años y un incontrolable encanto infantil no puede evitar acaparar los flashes cada vez se encuentra en público junto a su abuelo.