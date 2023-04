Así es Carlota, la hija veinteañera de Susana Uribarri que ha estudiado Derecho y sueña con ser cantante

Susana Uribarri viajó a Miami para reencontrarse con su gran amiga Ana Obregón y conocer en persona a la pequeña Ana Sandra, que vino al mundo el pasado 20 de marzo. Pero no lo hizo sola. Junto a ella se encontraba su única hija, Carlota, de 22 años. Las dos disfrutaron de unos días muy agradables con la actriz y presentadora. Salieron a comer, a pasear y de compras y sus caras reflejaban una gran felicidad. "¡Que alegría ver en vivo la gran felicidad que me transmite mi amiga del alma! No podía ser de otra manera con su muñeca en casita llena de pañales y biberones. Y lo más importante llena de amor. Vuelven los colores y las inmensas ganas de vivir", publicó la empresaria madrileña junto a esta foto. Ana Obregón, al ver la imagen, respondió: "Mi amor. ¡Qué alegría vuestra visita! Os quiero".

Susana y Carlota están muy unidas. "Carlota es la luz de mi vida. Somos muy cómplices, nos entendemos con solo mirarnos. A medida que se hace mayor, noto que el vínculo entre nosotras se estrecha, y eso me hace muy feliz. Sin ella, nada tendría sentido", declaro la empresaria en la revista ¡HOLA!. "Es todo corazón. Muy dulce. Se preocupa mucho por los demás, especialmente por mí. Es muy familiar y tiene un gran sentido de la responsabilidad", añadió.

Carlota, por su parte, solo tiene buenas palabras para su madre. "Muchas gracias por todo lo que haces, por cuidarme cada día y querer lo mejor para mí. Por aun no teniendo tiempo ni para ti misma priorizar el estar conmigo y por ser una luchadora. Estoy muy orgullosa de ti y creo que ya sabes lo mucho que te quiero. Eres la mejor".

La hija de Susana Uribarri y nieta del célebre presentador José Luis Uribarri, ha estudiado Derecho y un máster en Márketing Digital y Análisis de Empresa porque no le importaría trabajar en la empresa de representación de su madre. Pero tampoco descarta dedicarse a la música. Carlota tiene una voz maravillosa y comparte sus versiones en redes sociales. Además, tiene un perfil de comida saludable llamado Alternative Food. Sin duda, una joven llena de inquietudes, que actualmente vive en Londres.

¡Dale al play y escucha cómo canta la hija veinteañera de Susana Uribarri!