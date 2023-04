El regreso de Ana Obregón a España en el aire, según Susana Uribarri

Susana Uribarri ha regresado a España tras pasar unos días inolvidables con Ana Obregón y la pequeña Ana Sandra en Miami. "Ya de vuelta. Muy bien", ha dicho ha su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La empresaria madrileña, de 57 años, ha asegurado que la actriz y presentadora "está maravillosa, feliz y muy tranquila", y que por ahora desea continuar así. "Tiene ganas de volver a España, claro, pero allí está tranquila y muy bien. Yo creo que tiene ganas de seguir con esa tranquilidad. Todavía no tiene fecha para volver. Yo creo que está muy feliz y tranquila y que lo va retrasando, o sea, que de momento no vuelve", ha explicado. El único dato que ha dado es que madre e hija podrían veranear en 'El Manantial'. "Hombre, con esa casa maravillosa en Mallorca seguro que estarán".

- Ana Obregón revive el último Día de la Madre que pasó con Aless

Loading the player...

VER GALERÍA

Cuando Ana presentó a la niña en ¡HOLA!, el pasado 5 de abril, contó cuáles eran sus planes. "Todavía no he organizado la vuelta a casa. Ahora ya soy la madre legal y solo tengo que esperar a que se apostille. Entonces me darán la copia del certificado y, luego, una vez que tenga esto, tendré que esperar al pasaporte americano, que tarda como tres semanas. Yo creo que como en un mes o así podremos volver a casa", dijo. Sin embargo, en sus últimas declaraciones concedidas a la revista hace tan solo una semana, aseguró que su intención era viajar a España a finales de mayo o principios de junio que es cuando presentará el libro de Aless, El chico de las musarañas, que ya va por la tercera edición.

VER GALERÍA

Vuelva cuando vuelta, Ana será recibida con los brazos abiertos por su amiga Susana. La empresaria ha contado que su estancia en Miami ha sido increíble y que la actriz y presentadora está como loca con la niña. "Verla con ella en brazos ha sido un poco shock, pero como ya la había visto por videollamada, pues maravillosa y muy bien", ha manifestado en declaraciones a Europa Press y Gtres. Ana no se separa de la bebé, que vino al mundo el pasado 20 de marzo. "Está siempre pegada a ella, siempre, no se despega". Y lo entiende, pues la pequeña Ana Sandra es una "niña espectacular, un amor".

VER GALERÍA

La empresaria ha llegado totalmente desconectada de los últimos rumores que circulan en España, pero niega que exista mala relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio. "No lo sé, yo acabo de llegar, no he oído nada de eso, no tengo ni idea. Ana siempre habla bien de Alessandro, no me ha comentado nada contrario a esto", ha afirmado. Además, ha señalado que a la actriz y presentadora "le da exactamente igual" lo que se comenta sobre ella. "Está en otro mundo. Tranquila y feliz". Por último, ha aclarado que la actriz y presentadora todavía no tiene organizado el bautizo de la niña. "No creo que sea de aquí para mañana, no hemos hablado de ese tema".