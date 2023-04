'Argentina, 1985', el resultado de la unión de Ricardo y Chino Darín que tantas alegrías les ha dado

La cuenta atrás para la décima edición de los Premios Platino ha comenzado. A falta de cinco días para que el madrileño Palacio Municipal IFEMA se vista de gala para acoger la gran fiesta del audiovisual iberoamericano que reconocerá a Benicio del Toro con el galardón honorífico, los protagonistas de la velada ya ultiman detalles. Una noche en la que se revelarán los títulos victoriosos entre las obras finalistas, de las que la película Argentina, 1985, en la que Chino Darín ejerce como productor y su padre Ricardo como productor y protagonista, acumula el mayor número de nominaciones.

Padre e hijo volverán a celebrar el próximo sábado 22 de abril que su filme, Argentina, 1985, no hace más que cosechar éxitos. Además de ser la cinta con más candidaturas a estos Premios Platino con 14 nominaciones, ha sido muy laureada desde su estreno el 30 de septiembre de 2022 en un total de 220 salas de cine en la natal Argentina de los Darín y alrededor de 60 en territorio español. "Se va a poder ver en cines de USA, Canadá y en varios festivales y eventos alrededor del mundo. No te la podés perder. ¡Que viva el cine!", escribía entusiasmado el novio de Ursulá Corberó horas antes del esperado lanzamiento a través de su perfil social, donde está a punto de alcanzar el millón y medio de admiradores.

Desde entonces han pasado siete meses. Veintiocho semanas en las que Ricardo, de 66 años, y Chino, de 34, han visto cómo el resultado de su unión llevada más allá de lo fraternal y en calidad de actor y productor respectivamente recogía sus frutos sin descanso. La cinta inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico plantando cara a las altas esferas de la dictadura militar argentina en el Juicio a las Juntas en la década de los 80 ha llegado lejos. Tanto que el pasado año ya se alzó con el galardón del público en el 70º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, del mismo modo que con el que entregó el jurado de la crítica internacional en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde también optaba al León de Oro. Pero aquello era solo el principio.

Ricardo y Chino Darín: una historia de éxito y casualidades compartidas

Argentina, 1985 fue la indiscutible protagonista como película de habla no inglesa en los últimos Globos de Oro y nominada a mejor cinta internacional en la 95ª edición de los Oscar, ceremonia en la que terminó imponiéndose Sin novedad en el frente. Se alzó como ganadora en los 37º Premios Goya en calidad de mejor película iberoamericana, de igual forma que en los Premios Forqué y en los 27º Satellite Awards como filme de habla no inglesa. Aunque finalmente padre e hijo no pudieron levantar ese galardón en los BAFTA 2023, sí lo hicieron en los National Board of Review, donde la Asociación de Críticos Norteamericanos premió su historia en la categoría de libertad de expresión.

Tal y como reveló el propio Chino, tanto su padre como su otro socio Federico Posternak, todos ellos líderes de la productora que pone el sello a Argentina, 1985, Kenya Films, "dejaron todo en la cancha": "Estoy como loco de alegría y orgulloso por todo el camino que venimos haciendo en Kenya Films", agregó a finales de enero, cuando supo que su trabajo optaba a un Oscar. Aquello fue calificado por el intérprete como un "extraordinario desenlace de esta aventura llamada Argentina, 1985" y el mayor motivo de celebración y felicidad para comenzar el año. Por su parte, su padre mencionó que se trataba de un gran momento e incluso compartió emocionado el comentario positivo que Leo Messi hizo sobre la cinta, quien habló de ella como una "gran película".

Desde Kenya Films han apuntado que "nos llena de orgullo el reconocimiento, entre tanto cine interesante del mundo, a una historia nuestra y a un gran equipo de trabajo haciendo lo que mejor saben hacer. ¡Gracias!". Las probabilidades de que este sábado Ricardo y Chino vuelvan a subirse a un escenario para recibir un premio en honor al trabajo bien hecho son elevadas, seguidas a las que tiene la española As bestas, la mexicana Bardo, la española Cinco lobitos y la serie colombiana Noticia de un secuestro, ya que todas ellas cuentan con 6 nominaciones.

A los éxitos que padre e hijo no hacen más que encadenar se suma un festejo personal de la familia, pues hoy Ricardo y su mujer y madre de sus dos hijos, Florencia Bas, celebran su 35º aniversario de bodas. "¡35 años, mi amor! Qué maravilla de vida juntos. Te amo, Ricardo. Sos mi felicidad", ha escrito Florencia en su perfil social, donde ha abierto el álbum familiar de fotografías del pasado. "Son mi efecto mariposa favorito", ha agregado Chino bajo la publicación, en la que su hermana Clara ha añadido la palabra "Papitis" junto a dos emoticonos de corazones y Ursulá Corberó ha reaccionado con un "madre mía" que ha acompañado de una cara de emoción y otro corazón rojo.

