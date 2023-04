De Ricardo Darín a Sebastián Yatra... los detalles de la alfombra roja en la fiesta del cine iberoamericano

Loading the player...

Desde Ricardo Darín hasta Sebastián Yatra, pasando por Benicio del Toro o Geraldine Bazán y Aislinn Derbez... las grandes estrellas del cine y la televisión iberoamericana acaban de celebrar su gran fiesta en Madrid para reconocer a las mejores producciones de la industria cinematográfica y televisiva de habla hispana y portuguesa. Muchos de ellos no quisieron perderse la oportunidad de posar en la alfombra roja previa a la gala, lo que nos permitió poder charlar con Michel Brown, Paz Vega, Adrián Lastra o Carolina Gaitán que no dudaron en responder a las preguntas ante los micrófonos de ¡HOLA!.com. ¿Qué es lo que más les gusta de España a los artistas latinos?, y ¿cuál es el inconveniente para Ricardo Darín de ser una gran estrella? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

