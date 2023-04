¿Se ha reencontrado con su hija Anita? Kiko Matamoros aclara los rumores

Este fin de semana, Marta López Alamo publicaba un alarmante vídeo en su perfil público. La modelo de 26 años aparecía llorando y explicaba que desde hace cuatro años estaba haciendo frente a una situación muy delicada y dolorosa para ella de la cual prefería no dar muchos detalles. Su comunidad de seguidores se preguntaron si las lágrimas de la maniquí se debían a un posible acercamiento entre su pareja, Kiko Matamoros, con su hija Anita, con la que Marta tuvo varias desavenencias en el pasado. Pero, ¿se ha producido realmente este encuentro?

El colaborador de Sálvame fue el domingo a casa de su hija Laura para visitar a sus nietos. Precisamente, ese mismo día Laura y Anita también habían hecho planes juntas. Sin embargo, el tertuliano asegura que no estuvo con la influencer en ningún momento. "No he coincidido con Ana. Yo había quedado para ver a mis nietos y recoger al mayor, que nos fuimos al cine, comimos y luego a merendar. Estuvo con Marta enseñándole a jugar al ajedrez, hicimos un poquito de deporte y se fue a su casa sobre las siete de la tarde".

De la misma manera, Kiko especificaba que su prometida no tenía ningún problema con sus hijos, sino que está atravesando una mala racha por motivos laborales. "Es algo que le toca aclarar a ella, pero es por el trabajo porque hay cosas que se pasan de castaño oscuro". Además, le dió las gracias a la maniquí, ya que ha sido ella quién le ha ayudado a ser un mejor padre. "Tengo una confianza con mis hijos que antes no existía y se lo debo a Marta. Un beso enorme porque te lo agradezco por mí y por cómo ha beneficiado a mis hijos".

El que fuese concursante de Supervivientes 2022 no podía evitar romperse al pensar en el distanciamiento que mantiene con su benjamina desde hace años. "A todos mis hijos les quiero por igual. No les he olvidado ni un solo día de mi vida y quiero lo mejor para ellos". Finalmente, pedía respeto a sus compañeros y que no le preguntasen más sobre el tema, ya que a Anita no le gusta que se hable de ella en los platós de Telecinco y quiere cumplir su voluntad.

La historia de amor de Kiko y Marta comenzó en el año 2019. Se conocieron en un club de ocio nocturno y el flechazo fue inmediato. Su noviazgo no ha estado exento de polémica por la marcada diferencia de edad que existe entre ellos. En cambio, ellos decidieron hacer caso omiso a las críticas y apostar por su relación. El próximo 2 de junio pasarán por el altar en la basílica de San Miguel (Madrid). Un enlace que ambos esperan con suma ilusión.

