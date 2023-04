¡Wow! Camila Cabello presume de curvas en bikini tras su apasionado reencuentro con Shawn Mendes

¿Se han dado una nueva oportunidad? ¿Vuelven a estar juntos? Eso es lo que no dejan de preguntarse los fans de Camila Cabello, de 26 años, y Shawn Mendes, de 24, después de ver las apasionadas imágenes que han protagonizado en Coachella este fin de semana. Los cantantes, que terminaron su relación en noviembre de 2021, han causado un enorme revuelo tras aparecer juntos y de lo más cariñosos en el popular festival que se celebra cada año en Indio (California).

Tras hacerse virales los vídeos en los que salían dándose besos y abrazándose entre el público, la cantante ha reaparecido en las redes sociales para compartir varias fotos de lo más sugerentes. En ellas, vemos a la intérprete de Havana presumiendo de curvas con un minúsculo bikini, su melena suelta y una gorra blanca hacia atrás.

Camila siempre se ha mostrado muy segura de sí misma y ahora ha vuelto a demostrar lo orgullosa que está de su cuerpo al compartir estas imágenes que han conseguido 1,6 millones de 'me gusta' en menos de siete horas. "El efecto Shawn Mendes", "Estoy tan feliz con vosotros", "Seguro que es la guitarra de Shawn" o "Necesito saber si están juntos o no", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans.

En las últimas horas han cobrado fuerza los rumores de una posible reconciliación, sin embargo, parece que Camila y Shawn no están juntos. Así lo ha confirmado una fuente cercana al portal Page Six, asegurando que: "Siguen siendo amigos con mucho amor e historia entre ellos, pero no van a volver a salir juntos". "Han estado en contacto desde su ruptura y decidieron encontrarse en Coachella", asegura la citada fuente añadiendo que, aunque "una cosa llevó a la otra a medida que avanzaba la noche", el beso que algunos asistentes al festival grabaron en vídeo, fue "el único".

La exintegrante de Fifth Harmony está soltera dese que mantuvo un breve romance con el empresario Austin Kevitch. Lo mismo sucede con Mendes que no tiene pareja a pesar de que en los últimos meses se le ha relacionado con Jocelyne Miranda, una reconocida quiropráctica y coach vocal con quien trabaja desde hace años.

Desde que rompieron, los fans de los cantantes de Señorita sueñan con que vuelvan a estar juntos y las imágenes que han protagonizado en Coachella no han hecho más que darles esperanzas. La propia Camila Cabello habló hace unos meses de las razones que provocaron su separación, asegurando que: "Mientras estuvimos juntos solo pensaba: ¿Cómo puedo vivir una vida feliz y estar en una relación sana?. La terapia me ayudó mucho y mi visión ha cambiado desde entonces. Creo que a medida que creces, las prioridades cambian... y siento que ha sido así para los dos. Los dos empezamos a salir siendo muy jóvenes".

En una conversación con Zane Lowe (en Apple Music 1), la cantante de That's my girl o Never be the same explicó: "Siento que por fin estoy en un punto en el que he vivido experiencias, he ido a terapia, he trabajado muchísimo y ahora he conseguido estar bien. No necesito que las cosas sean perfectas para disfrutar mi vida".