Jorge Fernández, así era y así es el presentador de 'La ruleta de la suerte' 17 años después

La ruleta de la suerte celebra un año más en antena. El programa de Antena 3 líder en su franja horario cumple 17 años en la cadena de Atresmedia y ha preparado un programa especial cargado de novedades. Al frente de este espacio está el presentador Jorge Fernández, que este año ha logrado su temporada más competitiva desde 2009 con una media de un 20,8% de cuota de pantalla y 1.619.000 espectadores de media. La ruleta de la suerte es uno de los formatos de entretenimiento más visto de la televisión. En el mes de marzo, el programa se colocó como el quinto de la pequeña pantalla, sólo por detrás de Pasapalabra, El Hormiguero, Tu cara me suena y El desafío.

Gran parte de su éxito está en el presentador, que ha sabido ganarse al público y a la crítica. El carismático Jorge Fernández, que fue elegido Mister España en el año 1999, lleva al frente del espacio desde abril de 2006. Este conductor alicantino, de 50 años, comenzó su carrera profesional en el mundo de la moda y publicidad, ha sido presentador de diferentes espacios, logrando un gran éxito con La ruleta de la suerte, cuyo público siempre ha aplaudido su simpatía, talento y naturalidad.

Sin embargo, un problema de salud hizo que estuviera a punto de renunciar a su carrera. Jorge sufrió en 2017 la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, una afección por la que adelgazó 13 kilos y le dejó muy mal tanto física como psicológicamente. Durante tres años no tuvo diagnóstico. "Mi cuerpo rechazaba hasta el agua. No podía verme en el espejo. Sentía un rechazo hacia mí mismo brutal. ¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón", contaba en la revista Men's Health, donde llegó a revelar que minutos antes de salir a grabar lloraba en los camerinos y a continuación forzaba su mejor sonrisa al empezar el programa.

A raíz de este problema y después de años investigando por su cuenta porque necesitaba entender lo que le estaba pasando, cuida mucho su alimentación y lo combina con ejercicio. De todo esto ha sabido sacar una lección y el presentador, que se encuentra plenamente recuperado, asegura que ha ganado mayor confianza en sí mismo y capacidad para relativizar y darle la importancia justa a cada cosa. "Soy mucho menos crítico conmigo mismo y sé protegerme mejor de lo que me hace daño", revela el presentador, que antes de la televisión también probó suerte como actor, participando en serios como Esencia de Poder, Los Serrano, 7 Vidas, El Señorío de Larrea y Mis Adorables Vecinos.