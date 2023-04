Besos, risas y miradas cómplices... Las imágenes más románticas de Keanu Reeves y Alexandra Grant

Keanu Reeves (58) presume de amor con Alexandra Grant (50) allá por donde va. El actor tendía a ser muy reservado con los asuntos referidos a su esfera personal. Sin embargo, todo cambió por completo en el año 2019, cuando oficializó su noviazgo con la artista. Desde entonces, se han convertido en el centro de atención de todos los photocalls, donde se dedican numerosas muestras de cariño, como besos y miradas cómplices.

Este domingo, los novios han acudido a la gala MOCA que se celebra cada año en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Los Ángeles. Ambos apostaron por looks muy elegantes y formales. Mientras que el intérprete lució un traje clásico de chaqueta azul marina con una camisa blanca abotonada y una corbata de rayas, la pintora se decantó por un vaporoso vestido rojo con estampado floral y cuello halter de la marca Carolina Herrera. Un estilismo que es pura inspiración para los eventos de la temporada estival.

Ana de Armas: ‘Keanu Reeves es de esas personas con las que te cruzas y piensas que es para siempre’

Sin duda, un dulce momento personal para la estrella de Matrix cuya vida sentimental no ha sido nada sencilla. El artista mantuvo una larga relación con Jennifer Syme. La actriz se quedó embarazada en 1999, pero a los ocho meses de gestación perdió a la pequeña que estaba esperando. La pareja se separó poco después y en 2001 Jennifer falleció en un trágico accidente de tráfico. Su muerte supuso un duro revés para Keanu.

Por fortuna, su camino se encontró con el de Alexandra Grant. La pareja se conoció en el año 2009 durante una cena benéfica. En un principio, su relación fue puramente profesional, ya que la pintora fue la encargada de realizar las ilustraciones de los dos libros del actor Ode To Happiness (Oda a la felicidad) y Shadows (Sombras). En 2017, pasaron a ser socios creando juntos la editorial X Artist 's Books. Finalmente, la conexión fue más allá convirtiéndose en protagonistas de su propia historia de amor.

Un noviazgo que no ha estado exento de polémica. Alexandra se ha tenido que enfrentar a numerosas críticas por la simple razón de no teñirse las canas, lo que muchos consideraban que le daba un aspecto poco cuidado o envejecido. Para poner fin a la controversia, la artista explicó en su perfil público la razón por la que no se tinta el pelo. "Me salieron las canas cuando tenía 20 años, me puse el pelo de todos los colores posibles, pero no tolero los productos químicos de los tintes". En esta misma publicación, Alexandra hacía una reflexión sobre el amor propio. "Apoyo a todas las mujeres y creo que todas deberíamos tener la oportunidad de escoger de manera libre tengamos la edad que tengamos".

Keanu Reeves vuelve a ser el hombre más deseado gracias al regreso de 'Matrix'