Ana Obregón responde de nuevo a sus detractores con una foto de su nieta La actriz y presentadora ya adelantó en ¡HOLA! que 'nadie me va a amargar la felicidad de haber traído al mundo a la hija de mi Aless'

La pequeña Ana Sandra llegó a la vida de Ana Obregón el pasado 20 de marzo. Desde entonces, la actriz y presentadora luce una gran sonrisa en su rostro. "Nadie me va a amargar la felicidad de haber traído al mundo a la hija de mi Aless. Eso nadie lo va a conseguir, porque el que lo intente es cruel y no tiene corazón y punto", aseguró en la revista ¡HOLA!. Su único obejtivo es cuidar a la recién nacida y protegerla por encima de todo. "Nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor, rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo, seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria, sana y que perdones, como yo lo he hecho, a los que te negaron tu derecho a vivir", publicó hace unos días en sus redes sociales.

La decisión de Ana Obregón ha tenido una repercusión absoluta y ha generado un debate que no cesa. Cansada de las críticas, la actriz y presentadora acaba de lanzar un contundente mensaje a todos sus detractores. "ANITA dice: A palabras necias oídos sordos. Y os desea unas feliz noche", ha escrito junto a esta foto de la niña en la que aparece durmiendo plácidamente con sus manitas colocadas sobre sus orejas.

La pequeña, con un gran chupete verte, lleva un trajecito rosa, el color que inunda el armario de Ana Obregón desde su llegada. "¡Estoy feliz! Rodeada de pañales, de biberones, todo rosa, lleno de lazos y oliendo a colonia, ¡qué maravilla!", exclamó la protagonista de Ana y los siete al posar con su nieta en la revista ¡HOLA!.

No caba duda de que Ana Sandra ha llenado de luz la vida de Ana Obregón después de la muerte de su hijo Aless el 13 de mayo de 2020. La actriz y presentadora ha resurgido de sus cenizas y este miércoles, 19 de abril, vivirá otro gran día. El chico de las musarañas, el libro que empezó a escribir Aless y que ha terminado ella misma, saldrá a la venta y todos los beneficios irán destinados a la investigación del cáncer infantil y juvenil. Será ella misma quien lo presente dentro de unas semanas ante la prensa, en una rueda que lógicamente viene cargada de una gran expectación, aunque de momento no se ha especificado ni el día ni la hora exacta para celebrar dicho acto.