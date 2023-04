Eva González sale en defensa de Ana Obregón y se pronuncia sobre la relación de Aitana y Sebastián Yatra

Eva González (42) está de estreno. Este sábado noche, arrancan las audiciones de la nueva temporada de La Voz Kids. Por este motivo, la presentadora acudía este viernes como invitada al magacine Y ahora Sonsoles, conducido por Sonsoles Ónega. Durante su conversación, además de promocionar el talent show infantil, la modelo se ha pronunciado sobre algunos de los temas más comentados de las últimas semanas.

Movida por la curiosidad, la hija de Fernando Ónega no ha dudado en preguntar a Eva sobre uno de los romances del momento: el de Aitana y Sebastián Yatra, que también son coaches de La Voz Kids. "Yo no noto nada. Ellos siempre se han llevado bien, es la segunda vez que hacen el programa juntos. Son geniales, son guapos y exitosos. Todos nos llevamos muy bien y hemos formado un equipo fantástico", declaraba sin entrar a dar más detalles sobre la relación que mantienen sus compañeros.

De la misma manera, la que fuera Miss España hace 20 años también ha salido en defensa de Ana Obregón. Desde que ¡HOLA! publicase en exclusiva que la bióloga se ha convertido en abuela por gestación subrogada en Estados Unidos, se ha generado una gran controversia. Unas críticas que Eva no puede entender. "No le ha hecho daño a nadie. Esa niña va a estar servida de amor y ternura que es lo más importante que se le puede dar a un hijo". Esta no es la primera vez que la maestra de ceremonias de Masterchef muestra su apoyo a la protagonista de Ana y los siete a la que suele comentar con mucho cariño en sus perfiles públicos.

20 años cargados de ilusiones, sueños cumplidos y metas por alcanzar

El 25 de marzo de 2003 Eva González se hacía con el título de Miss España. Una corona que no solo le sirvió para proclamarse como la mujer más guapa de nuestro país, sino que también le abrió la puerta a la televisión donde ha trabajado de manera incansable durante las dos últimas décadas. "Era muy joven y entonces no sabía que iba a ser de mi profesionalmente", confesaba con nostalgia. Además, explicaba que todavía tiene muchas metas que alcanzar, pero prefiere vivir el presente. "Me quedan muchos sueños que cumplir, pero dentro de diez años no sé donde voy a estar. Quiero sentirme bien con lo que estoy haciendo".

El deseo que sí ha podido hacer realidad es el de formar una familia. Hace cinco años daba la bienvenida al mundo a su pequeño Cayetano, el gran amor de su vida. "Hemos estado disfrutando juntos de la Semana Santa en Sevilla", declaraba Eva con una gran sonrisa en la cara. Por el niño sigue manteniendo una estrecha y cordial relación con Cayetano Rivera. Tal y como anunció en primicia ¡HOLA! , hace seis meses la modelo y el diestro pusieron fin a su relación tras siete años de matrimonio y seis de noviazgo.

