Las palabras de Mina Bonino tras la polémica de su marido Fede Valverde con Álex Baena: 'Bastante tuve'

Mina Bonino ha roto el silencio tras el altercado ocurrido después del partido que enfrentó al Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu, que tuvo lugar este sábado. Fue entonces cuando su marido Fede Valverde, de 24 años, propinó un puñetazo en el pómulo al centrocampista Álex Baena, de 21, entre acusaciones de haberle dicho, supuestamente, unas dolorosas palabras sobre el hijo que espera junto a la periodista argentina. "El límite llega hasta el dolor de la otra persona", ha comenzado expresando la joven de 29 años en su perfil social, donde ha roto el silencio tras el polémico incidente.

Mina, que se encuentra en la recta final de su segundo embarazo, ha recordado las complicaciones y el dolor que sintió en la semana 13 de gestación, cuando los médicos le dijeron de que su bebé tenía "una trisomía incompatible con la vida": "Bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero", ha continuado escribiendo en su cuenta, en la que no ha dudado en pronunciarse tras lo sucedido.

La comunicadora, que abandonó su profesión para apoyar la carrera futbolística del uruguayo y en febrero de 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo, Benicio, tiene claro que no desea a nadie todo lo que ha tenido que vivir en los últimos meses. Precisamente por ello, no ha dudado en subrayar que es "una tortura revivir esto y poner en tela de juicio fechas y noticias", una reacción al conflicto protagonizado por ambos deportistas tras el que el jugador de la agrupación de Quique Setién ha terminado denunciando al padre de sus hijos ante la Policía.

Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, habla de la 'pesadilla' que ha vivido durante su embarazo

Antes de cerrar su perfil de Twitter, que desde hace unas horas ha pasado a ser privado y a cuyo contenido tienen acceso únicamente los más de 250.000 seguidores de Mina, la periodista ha lanzado un contundente interrogante en respuesta a una noticia en la que se expone la versión del deportista de Roquetas de Mar, que niega haber dicho una frase hiriente sobre el bebé: "¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar?". Unas palabras a las que ha agregado el desgarrador testimonio sobre la pesadilla que vivieron durante cerca de ocho semanas, cuando la pareja todavía no sabía si el embarazo podría seguir adelante: "Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación", ha dicho.

Aunque las versiones sobre los motivos que llevaron a Fede Valverde a golpear a Álex Baena son varias, el enfrentamiento entre ambos jugadores no es nuevo, pues ya durante el partido de Copa del Rey que se disputó en Villarreal el pasado mes de enero tuvieron otro rifirrafe en el campo. Tal y como ha revelado el periodista Javier Herráez en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser, la versión de Valverde es que, después de que su rival le mentara las contrariedades del actual embarazo de Mina, este le espetó "dime ahora lo que me has dicho sobre mi hijo en el campo", algo que terminó detonando en el parking del estadio merengue.

Por su parte, Baena, ha emitido un contundente comunicado este lunes, en el que comienza mencionando que el pasado sábado fue agredido por un compañero de profesión al finalizar el partido contra el Real Madrid: "Tras ese suceso, salieron a la luz unas declaraciones presuntamente realizadas por su entorno, en el que se decía que había deseado el dolor de un familiar. Desde entonces, y como no puede ser de otra forma, no se ha publicado ninguna evidencia que pruebe los hechos que se me imputan", continúa rezando la misiva que ha compartido en su perfil social. "Se aprovechó una desgracia para justificar la agresión y hay mentiras que duelen más que los golpes. El daño que se le está haciendo a mi familia es irreparable e injustificable: amenazas, insultos e incluso mensajes privados deseando la muerte a mi familia", ha señalado, al tiempo que ha subrayado que el caso está en manos de la justicia y que su único objetivo ahora es centrarse en su carrera deportiva "y ayudar a mi club a cumplir sus objetivos".

