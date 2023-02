Fede Valverde y Mina Bonino respiran aliviados tras saber que el bebé que esperan está bien

¡La plantilla del Real Madrid está de enhorabuena! El uruguayo Fede Valverde, de 24 años, va a ser padre por segunda vez junto a su novia, la periodista argentina Mina Bonino, de 29. Fue el pasado sábado, durante la final del Mundial de Clubes, cuando el jugador confirmó la feliz noticia tras marcar un gol. El futbolista celebró el tanto llevándose el dedo a la boca, un gesto que no dejaba lugar a dudas y que instantes más tarde corroboró la futura mamá.

VER GALERÍA

"Hace poco salió una noticia que había perdido un embarazo. No fui capaz de desmentirlo, porque era lo que creíamos que sucedería. Era incompatible con la vida. Nos preparamos durante un mes para lo peor. Cómo el embarazo estaba muy avanzado teníamos que confirmarlo con la prueba. Después de haber llorado un mes entero, de haber hecho un duelo, mientras tenía en la panza a mi segundo hijo, nos llegó la noticia menos pensada: El bebé está bien. Todo es normal. Todavía no lo procesamos, fue un mes muy difícil y esto es empezar de nuevo. Gracias", publicó Mina. Además, compartió una imagen de su tripita de embarazada y desveló que se encuentra en la semana 20 de gestación.

VER GALERÍA

Valverde y Mina se conocieron por Instagram a principios de 2019 y, tras varios meses chateando, decidieron dar un paso más en su relación. La periodista, muy conocida en Argentina, dejó su carrera para seguir los pasos de su novio en el equipo de Florentino Pérez y el 22 de febrero de 2020 dieron la bienvenida a su primer hijo, Benicio. Según contó Mina en el programa argentino Confrontados, el nacimiento del pequeño fue un auténtico milagro. “¡Estamos felices! Desde el principio, Fede más que yo, porque no lo esperaba. Me dijeron que me podía costar quedarme embarazada por mis problemas alimenticios”, confesó.

VER GALERÍA

La periodista aseguró en una charla con sus seguidores que "desde los 15 años padezco anorexia y bulimia y cuando digo padezco es porque aún sigo luchando con los fantasmas de la comida, el cuerpo y la distorsión de la imagen corporal". En aquel momento, siendo tan joven, no estaba preparada para afrontar las críticas de las redes sociales y perdió 15 kilos sin apenas darse cuenta. Llegó a pesar menos de 48 kilos midiendo 1’65 metros. "Me enfermé por querer agradar. Porque no soporté el 'pibe' que un día me dijo que tenía piernas grandes. Porque no pude asumir que soy así, y no tengo porque cambiar por nadie. Me dí cuenta tarde y hoy pago las consecuencias. Padres, hermanos, amigos, si tienen una hija háblenle. Yo, sin mi familia, nunca hubiese podido salir adelante", reconoció.