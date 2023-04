La emoción de María José Cantudo al participar en una procesión seis meses después de su operación de espalda

Loading the player...

Hace tan solo seis meses, María José Cantudo tuvo que someterse a una operación de espaldas. La intervención era clave: si no lo hacía, podía incluso quedarse en silla de ruedas. Afortunadamente, todo salió bien. Tanto que medio año más tarde, la actriz ha participado en una procesión portando al Santísimo Cristo de los Alabarderos en Madrid. María José no ha podido ocultar su emoción, tanto durante el traslado como después. "El peso no parecía peso, parecía que estaba acariciando a Dios. Ha sido para mí muy importante. He estado muy enferma y necesitaba estar con él", ha declarado. Dale al play y no te lo pierdas.

