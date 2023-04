¡Manos a la obra! Eugenia Silva prepara una riquísima tarta de chocolate con la ayuda de sus dos 'minichefs'

"La mejor celebración y la tarta de toda la vida: galletas, leche y chocolate". Estas eran las palabras de Eugenia Silva para describir la bonita imagen que hoy compartía con sus hijos, disfrutando en familia de un momento tan divertido como agradable. La supermodelo se ha puesto manos a la obra para cocinar un delicioso pastel y, cómo no, lo hacía con la ayuda inestimable de los mejores 'minichefs' que puede tener.

Alfonso, que acaba de cumplir nueve años, y Jerónimo, de cinco, se mostraban encantados de colaborar con su madre en la elaboración de este riquísimo postre. Un plato que, como señala la empresaria, no tiene secretos ya que sus ingredientes son los tres básicos que se utilizan siempre en este caso. Ni corto ni perezoso, el menor de los niños cogía la cuchara de madera para poner la crema en su punto, mientras recibía los mimos en forma de besos por parte de su orgullosa mamá.

El mayor, que ha soplado las velas este fin de semana, también estaba muy participativo e incluso se atrevía a sacar la lengua y degustar el dulce líquido cuando Eugenia lo derramaba con una cacerola por encima de la base de la tarta. La escena tenía lugar en la bonita cocina de la casa antigua que forma parte de la fabulosa finca que posee la modelo, ubicada en el término municipal de Puebla del Maestre, al sur de la provincia de Badajoz, muy cerca de Sevilla.

Es la Dehesa de Arriba, que perteneció en su día a su abuela Pepa y que la pareja de Alfonso de Borbón compró y rehabilitó para sus escapadas vacacionales, esta vez por Semana Santa. Terrenos de su propiedad en Extremadura que cuentan con un precioso cortijo con piscina y una extensión de alrededor de 300 hectáreas, donde los más jóvenes de la casa se lo pasan bomba al aire libre rodeados de naturaleza.

Como decíamos, su primogénito celebraba este sábado su noveno cumpleaños y recibía un mensaje de lo más tierno por parte de la editora de moda. Parafraseando a Bob Dylan en su canción Forever Young (Eternamente joven), le dedicaba a su hijo mayor estas palabras: "Que crezcas para ser justo y auténtico. Que siempre sepas la verdad. Y mira la luz que te rodea. Que siempre seas valiente. Ponte de pie y sé fuerte".

La top model internacional de 47 años adora sus niños y no quiere perderse ni un segundo de su feliz crecimiento, como ella misma reconocía hace tiempo sobre lo involucrada que está con ellos. "Ni yoga, ni carreras en el parque o ejercicios de gimnasia, lo que más me carga las pilas y me llena de energía es jugar con mis dos hijos a caballeros, piratas y superhéroes", contaba con mucho humor mientras revelaba uno de sus secretos para estar siempre tan en forma.

