La impactante decisión de Ashton Kutcher y Mila Kunis de no dejar herencia a sus hijos Los actores han explicado en una entrevista que toda su fortuna tiene otro destino bien diferente

Ashton Kutcher y Mila Kunis comenzaron su historia de amor durante el rodaje de Aquellos maravillosos 70 en el año 2012, y tres años después se dieron el 'si quiero', formado una familia junto a sus dos hijos: Wyatt, de 8 años, y Dimitri, de 6. A los pequeños los hemos visto en contadas ocasiones, puesto que sus padres han decidido mantener su anonimato, sin enseñar su cara en redes sociales ni en eventos públicos.

Esta no es la primera vez que la pareja levanta polémica respecto a sus métodos de crianza. Sin embargo, en esta ocasión han tomado una drástica decisión que ha provodado mucho revuelo: sus hijos no heredarán la fortuna de sus padres, que se estima en 300 millones de dólares, puesto que la donarán. El motivo, en el que ambos coinciden, es que no quieren que dependan de una herencia y su intención es que los pequeños estén motivados para trabajar por su propio futuro.

De hecho, ya en 2018, Kutcher comentaba lo siguiente en el podcast Armchair Expert: "cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen por esperar una herencia". Por su parte, Mila Kunis afirmó en el medio E! News en 2021: "Espero que mis hijos sean personas con recursos que puedan ser contribuyentes a la sociedad. Todo lo demás es lujo".

Muchas de estas ideas de la pareja tienen el claro objetivo de criar bien a sus hijos, como cuando se sinceraron sobre cómo protegieron a los pequeños de las noticias sobre la guerra en la tierra natal de Mila, Ucrania. Ambos coinciden en no poner imágenes de la catátrofe en casa, pero son conscientes del suceso, como aseguraban en Weekly Us: “Wyatt y Dimitri saben que algo anda mal en Ucrania y que la gente y los niños están sufriendo". De hecho, la actriz nacida en Chernivtsní, se convirtió en una de las principales aliadas económicas de la causa, lo que le ha valido el agradecimiento de Zelenski en varias ocasiones y su incursión en la lista de las 100 personalidades más destacadas del año de la revista ‘Time’. Y aunque no les dejen una herencia económica, lo que tienen claro es que les transmitirán valores tan importantes como el trabajo, la generosidad y el respeto.

