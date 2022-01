Demi Moore y Mila Kunis bromean sobre su matrimonio con Ashton Kutcher

El matrimonio de Demi Moore y Ashton Kutcher no acabó precisamente bien, pero parece ser que no hay nada que el tiempo no cure. Moore estuvo casada seis años con el actor entre 2005 y 2011 y dio por concluido su matrimonio a raíz de unas supuestas infidelidades por parte del actor. Es por ello que no ha dejado de sorprender que Demi Moore se haya prestado a participar en un anuncio publicitario con la esposa del protagonista de Dos hombres y medio, Mila Kunis, y madre de sus dos hijos. Pues bien, en el spot no solo aparecen juntas, sino que bromean sobre lo mucho que tienen en común en su vida real durante una reunión de antiguos alumnos de un instituto.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En el anuncio se ve a Demi Moore y Mila Kunis, pasado y presente de Ashton Kutcher, coincidir sobre un escenario y sorprenderse al darse cuenta de que iban juntas al mismo instituto. Nada más encontrarse, Mila le pregunta a Demi: ¿Qué estás haciendo aquí? A lo que la exmujer de Bruce Willis le responde: "No tenía ni idea que habíamos ido al mismo instituto". Y es cuando Kunis responde con cierta irónía. "Tenemos mucho en común", haciendo un guiño al matrimonio que ambas han mantenido con Ashton Kutcher.

-¡No fue nada fácil! Ashton Kutcher revela lo que tuvo que hacer para superar su ruptura con Demi Moore

-Demi Moore se sincera tras su separación: 'Lo que me asusta es llegar al final de mi vida y sentir que no merezco ser amada'

Las populares estrellas de Hollywood no solo han compartido haber estado casadas con el mismo actor, Ashton Kucther, sino que también estudiaron en la misma escuela de secundaria en la vida real, aunque con más de dos décadas de diferencia. La protagonista de Ghost y Algunos hombres buenos cursó sus estudios en el Fairfax High School, en Los Ángeles, a finales de los setenta, mientras que la estrella de Aquellos maravillosos 70 se graduó allí en 2001. "¿Quién iba pensar que ser exalumna de Fairfax iba a dar como resultado esta inesperada oportunidad de reunirme con Mila de una manera tan divertida?”, explicó Moore en unas declaraciones a Entertainment Weekly.

VER GALERÍA

Al descubrir esa coincidencia la compañía telefónica AT&T quiso unirlas en este anuncio que está creando gran expectación y se emitirá en el descanso de la Super Bowl 2022. El proyecto supone una nueva colaboración de Mila Kunis con la compañía telefónica. Al margen de lo que siempre se ha especulado en la rumorología de Hollywood, las actrices han mantenido siempre una relación cordial. Durante una entrevista en su podcast en el 2018 Kunis defendió la relación que había mantenido su marido con la actriz. "Tenían una relación normal y real", aseguró. "Tenían tres hijos que estaban criando. Era como una vida normal. Él era más joven pero amaba a esos niños", añadió refiriéndose a Rumer, Scout y Tallulah, las hijas que tuvo Demi Moore junto a su exmarido Bruce Willis. De hecho fue Kunis quien instó a Moore a participar en este proyecto al darse cuenta que ambas habían estudiado en la misma escuela. "Pensé que traería humor y risas a lo que ya era un gran anuncio. Me acerqué a ella y estaba tan encantada que saltó a bordo". Y este ha sido el espectacular resultado.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.