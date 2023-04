Susan Boyle cumple 62 años: ¿Qué ha sido de la artista que asombró al mundo tras arrasar en 'Got Talent 2009'?

Loading the player...

Susan Boyle se hizo inmensamente popular tras aparecer por primera vez en televisión en el programa Got Talent de Inglaterra, en 2009. De la noche a la mañana se convertía en un auténtico fenómeno de masas. De hecho, cuando aún no existía el apogeo de las redes sociales, su cara dio la vuelta al mundo en unas horas gracias a su extraordinaria actuación del tema de I dreamed a dream del musical de Los Miserables. Pero no todo ha sido un camino de rosas en su vida: el diario The Sun revelaba que un día después de la final, Boyle tuvo que ingresar en una clínica psiquiátrica de Londres para tratar sus problemas de salud mental.

Desde que en 2019, sacara su último trabajo discográfico, han sido muy pocas las ocasiones en las que se ha podido ver a Susan Boyle y su trayectoria personal ha estado marcada por la discrección. ¿Cómo es la vida de la artista británica actualmente? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

