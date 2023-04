El dueño de Porsche se separa de su esposa con demencia y habría iniciado un romance con la exmujer del Aga Khan

Wolfgang Porsche, de 79 años, nieto del fundador de Porsche y actual dueño de la marca de coches, se ha convertido estos días en la comidilla de toda Alemania y parte del extranjero y no precisamente por el lanzamiento de un nuevo modelo de automóvil, sino por haber solicitado el divorcio de su Claudia Hübner, de 74, enferma de demencia, para iniciar un romance con Gabriela de Leiningen de 59 años, exmujer del príncipe de Leiningen y del suizo Karim Aga Khan IV.

VER GALERÍA

- ¡El amor da alas! Victoria Swarovski, heredera del imperio de los cristales, sale con Mark Mateschitz, heredero de Red Bull

- Así es Gustav Magnar, el ‘príncipe’ del salmón, convertido en el hombre más rico de Noruega con 27 años

El multimillonario y la que fuera asesora del gobierno alemán se casaron en 2019 tras doce años de relación, sin embargo desde hace cerca de dos años ya no conviven bajo el mismo techo, pues tal y como informan los medios alemanes, al magnate se le hizo “imposible” estar al lado de esposa debido a sus continuos cambios de personalidad. Por esta razón, Claudia se mudó a Austria en 2021, país en el que reside su hija y donde cuatro cuidadoras se encargan de ella las 24 horas.

VER GALERÍA

Y mientras que la enfermedad de Claudia avanzaba sin control llegando incluso a perder la movilidad, Wolfgang pasaba cada vez más tiempo junto a su amiga Gabriela Prinzessin zu Leiningen, a quien conoce desde hace 25 años. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, aunque según apunta el diario Bild ambos acaban de regresar de una romántica escapada a las Maldivas e incluso habrían dado el gran paso de irse a vivir juntos.

De llegar a confirmarse estas informaciones, este sería el segundo divorcio del heredero de Porsche, quien estuvo anteriormente casado con la productora de cine alemana Sussanne Bresser junto a la que tiene dos hijos, Felix Alexander y Ferdinand Rudolf Porsche.

VER GALERÍA

Gabriela de Leiningen, por su parte, cuyo apellido de soltera es Thyssen, es una antigua modelo, filántropa, consejera de la Unesco y colaboradora de televisión. Ha estado casada en dos ocasiones, la primera con el príncipe Karl Emich de Leiningen, con quien tuvo una hija, Theresa, de 30 años, y la segunda con el suizo Karim Aga Khan IV, de 86 años, con él tiene un hijo, Aly, de 21 años y con el que estuvo casada durante dieciséis años hasta que se separaron en octubre de 2004 tras descubrir que el líder espiritual de los musulmanes ismaelitas le había sido infiel durante un viaje a Tanzania.

Tras su divorcio, estimado en cerca de 200 millones de euros, Gabriela inició una relación con Jürgen Kellerhaus, heredero del imperio tecnológico Media Markt, con más de mil tiendas en quince países de Europa, sin embargo, aquello no prosperó.

VER GALERÍA

- En ¡HOLA!, la romántica boda del príncipe Hussain, hijo del Aga Khan, y Fareen Hoag en Ginebra

- El último 'capricho' (de 12 millones de euros) de Aga Khan

Y aunque el romance entre Gabriela y el heredero de Porsche es algo nuevo para nosotros, lo cierto es que según el diario Bunte, Wolfgang ya presentó en sociedad a su nueva pareja durante un evento celebrado en Múnich. Es por ello, que los medios alemanes se atreven a presagiar que este sorprendente noviazgo no ha hecho nada más que empezar y que los enamorados estarían organizando una gran fiesta con motivo de sus respectivos cumpleaños, pues este 1 de abril, Gabriela cumple 60 años y el 10 de mayo Wolfgang cumplirá 80 años. De acuerdo con The New York Post, Wolfgang Porsche tiene un patrimonio estimado en 22.000 millones de euros.