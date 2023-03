Susana Uribarri anuncia el nombre de la hija de Ana Obregón y cuenta cómo está viviendo la actriz los primeros días junto a la niña

Susana Uribarri, representante, pero sobre todo, gran amiga de Ana Obregón, ha vuelto a reiterar lo feliz que le ha hecho la noticia de la nueva maternidad de la actriz, de la que, insiste, se enteró el martes por la noche, cuando ¡HOLA! publicó la información en exclusiva. Además, ha confirmado en Y ahora Sonsoles que la niña se llama igual que su madre y que su abuela. "Sí, yo le llamo mi Anita", ha dicho la manager.

Susana asegura que Ana es otra desde que tiene en brazos a su hija y las conversaciones telefónicas o por videollamada con ella transcurren entre biberones y mucho ajetreo. No obstante, ha explicado que cuenta con ayuda profesional, a pesar de que la bebé "es muy buena, come bien y duerme mucho", según le cuenta su amiga.

La hija del conocido realizador José Luis Uribarri ha reiterado que esta encantada de haberse convertido en tía por sorpresa. Tal y como ha informado la revista ¡HOLA! solo conocían el proceso que estaba en marcha sus hermanas Celia y Amalia y Alessandro Lequio. "Imáginate, tener una sobrina maravillosa y ver a mi gran amiga feliz como la veo. No me puedo sentir mejor", ha contado. Del mismo modo ha contado que ya ha podido conocer a la pequeña. "He tenido el privilegio mayor que podía tener que es poder verla, la he visto por vídeo, es una muñeca, una preciosidad, o sea, sé que Ana está feliz y no me extraña, estoy deseando darle besos a las dos, pero grandes, grandes. Ana está hiper feliz, que se lo merece".