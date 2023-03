Sharon Stone detalla la gran diferencia salarial con Michael Douglas al rodar 'Instinto Básico'

Sharon Stone, que hace unas semanas reveló que perdió la custodia de su hijo cuando protagonizó Instinto Básico, ha revelado la brutal diferencia salarial que hubo entre su sueldo y el de Michael Douglas. La actriz ha explicado en el 43º almuerzo anual de los Premios Muse de las Mujeres del Cine y la Televisión de Nueva York que solo ganó 500.000 dólares por rodar el famoso thriller de 1992. "Michael Douglas ganó 14 millones. Yo era nueva. Yo era nueva y él era una gran estrella", dijo el pasado martes a los asistentes del evento. Pero no solo eso, la intérprete de Casino ha añadido que también tuvo que soportar varias faltas del respeto de uno de los productores de la película, quien por error estuvo llamándole "Karen" durante todo el rodaje.

Sharon ha expresado su malestar con el aquel productor porque no se supo su nombre a pesar de pasar varios meses de grabaciones juntos y coincidir en muchos eventos cinematográficos como los premios Oscar. "Incluso en el Baile del Gobernador seguía llamándome 'Karen'. Y llevé esa humillación muy dentro de mí, a pesar de que mi nombre no estaba en el póster", ha añadido Stone, que fue homenajeada en este precioso evento junto a otras ocho mujeres entre las que se encontraban Danielle Brooks, la presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas Janet Yang, la protagonista de Slumdog Millionaire Freida Pinto o la viral dermatóloga Sandra Lee.

La actriz además ha querido recordar cómo fueron sus inicios en Nueva York, cuando "con solo una maleta y 50 dólares"buscaba monedas para poder pagar el billete de metro que la llevaría de los castings desde su apartamento "lleno de cucarachas". "Miraba en todas las cabinas telefónicas para no tener que volver andando. Vivía en un quinto sin ascensor encim de una panadería, era un estudio compartido con una amiga", ha dicho Sharon, que mira atrás y piensa en que sus comienzos fueron "duros pero muy emocionantes". Además, la intérprete ha confesado lo "incómodo" que era rodar ciertas escenas frente a 300 hombres, por lo que solía pedir a las pocas mujeres que había en el rodaje que la acompañaran en esos momentos tan tensos.

Los últimos meses no han sido especialmente buenos a nivel personal para Sharon Stone. Además de que el pasado noviembre anunciara que había sido operada de un tumor fibroide en el útero y que revelara que durante el rodaje de Instinto Básico había perdido la custodia de su hijo mayor Roan, la actriz ha contado que ha sido una de las afectadas de la quiebra del Silicon Valley Bank. "Acabo de perder la mitad de mi dinero por este asunto bancario. Este es un momento difícil en el mundo, pero no quiero que ningún político me diga lo que puedo y no puedo hacer, que me diga lo que puedo y no puedo vivir y cuál es el valor de mi vida y cuál no es. Así que levántate. Levántate y di lo que vales, te reto. Eso es lo que es el coraje",dijo durante una gala de recaudación de fondos de la fundación Women’s Cancer Research en Beverly Hills (California).