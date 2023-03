La preciosa felicitación de cumpleaños de Alessandro Lequio a su mujer, María Palacios

Hoy es un día muy especial para Alessandro Lequio y María Palacios. Es el cumpleaños de la colaboradora de ¡HOLA! y el aristócrata ha compartido una preciosa publicación. "Muchísimas felicidades, mi Mery", ha escrito junto a esta imagen en la que aparece María jugando con su hija Ginevra Ena, a la que cariñosamente llaman 'la ratona'. La foto no es actual. Es un bonito recuerdo de cuando su niña tan solo era un bebé. Ahora ya tiene seis años y se ha convertido en la mayor alegría del matrimonio.

Esta celebración llega días después del aniversario de la pareja. El pasado 25 de marzo conmemoraron que llevaban 24 años juntos, pues su historia de amor comenzó a escribirse en 1999, hace ya casi un cuarto de siglo. Para festejar esta fecha tan especial, Alessandro y María cenaron en un conocido restaurante japonés de Madrid que cuenta con una estrella Michelin.

Tras casi una década de noviazgo, la pareja se daba el 'sí, quiero' el 15 de noviembre de 2008 ante el altar mayor de la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia (Segovia). "Le he pedido a Dios que me dé tiempo para disfrutar al lado de María de todas las cosas buenas que nos pueden venir y que esperamos que nos vengan", dijo el aristócrata en las páginas de la revista ¡HOLA!. Ana Obregón acudió al enlace junto a su hijo Aless y no podía alegrarse más por los recién casados. "Les he visto muy felices, todo ha sido precioso y estamos todos muy contentos", aseguró. La novia, por su parte, añadió: "Con Aless me llevo fenomenal, y con Ana, su madre, magníficamente. Ella siempre ha sido muy correcta conmigo".

La felicidad del matrimonio se multiplicó el 17 de agosto de 2016 con la llegada al mundo de su hija Ginevra Ena. "Desde el primer día que conocí a Alessandro le he visto como padre. Por eso sabía que iba a ser el padrazo que está siendo", afirmó María en ¡HOLA!. De María me sorprende su racionalidad…, la manera en la que asume cualquier cosa nueva como si la hubiese hecho siempre. Aquí la primeriza es ella, pero se la ve con una tranquilidad que realmente impresiona", señaló el aristócrata.

En estos años, la pareja también ha tenido que enfrentarse a golpes tan duros como la muerte de Aless Lequio. El 13 de mayo de 2020 el empresario, de 27 años, fallecía de cáncer. Alessandro intenta seguir adelante con su día a día, pero recientemente confesaba que todavía no podía hablar de su hijo. "Yo no sé hablar de mi hijo, no lo sé hacer y no lo voy a hacer, para eso está Ana (Obregón) que lo hace de maravilla. Cada uno somos como somos. Mi bandera siempre ha sido el silencio y seguirá siendo el silencio", contó al borde de las lágrimas en El programa de Ana Rosa.