Mar Aguilera, representante española en Miss Mundo 2019, nos cuenta su aventura como aspirante a 'MasterChef'

En 2019 consiguió coronarse como la mujer más guapa de España conquistando la corona de Miss Mundo España 2019 y ayer Mar Aguilera a punto estuvo de conseguir el delantal blanco como concursante de la nueva edición de 'MasterChef', sin embargo, esta guapa cordobesa, de 25 años, se quedó a las puertas de esta nueva aventura, aunque no descarta seguir intentándolo tal y como ella misma nos ha confesado. “Quizás vuelva a presentarme de nuevo porque me parece un sueño” afirmaba la modelo.

Y es que aunque Mar continúa trabajando como modelo, la mayor parte de su tiempo la pasa entre fogones, concretamente en la cocina de su propio restaurante 'Tierra y agua', el cual abrió junto a su pareja, el también modelo Isidro Bonilla, en la pedanía de Peloche, Badajoz.

“Desde que era pequeña, la cocina ha sido mi pasión, aunque nunca pensé dedicarme profesionalmente a ella. Me decanté por estudiar psicología y después llegó el certamen de Miss España por lo que empecé a dedicarme a la moda y a la interpretación. Pero tiempo después decidí abrir mi propio restaurante y me di cuenta de que podía convertir mi afición en mi trabajo” nos confiesa la Miss.

Amante del tenis y del esquí, Mar nos ha confesado que decidió presentarse a 'MasterChef' para dar un paso más en su profesión, agrandar sus metas y darse a conocer como cocinera. “La experiencia fue muy bonita y aunque en el programa tan solo se ve un resumen tuve que pasar muchos casting y muchas pruebas” revela la modelo.

Orgullosa de haber llegado hasta donde lo hizo, casi hasta el final, Mar nos confiesa: “Si hubiera conseguido entrar lo hubiera agradecido mucho, pero si no lo conseguía no pensaba venir abajo porque tengo una vida en la que soy muy feliz”.

Y es que Mar siempre ha tenido las cosas muy claras, de hecho, ya en 2019, cuando le preguntamos a qué le gustaría dedicarse más si a la moda o a la psicología, ella contestaba: “Quiero dedicarme a aquello que me haga feliz, ambas son mis pasiones, pero las decisiones que vaya tomando me llevarán a una, otra o quizás, ambas, pero siempre elegiré aquel camino que me aporte felicidad, y eso, hasta que no lo viva no lo puedo saber”. Lo que no se imaginaba Mar es que al final, los pasos la llevarán a cumplir su sueño de niña dedicarse a la cocina.