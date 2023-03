Daniel Radcliffe, actor de 'Harry Potter', espera su primer hijo junto a la actriz Erin Darke

Daniel Radcliffe (33), el famoso actor de Harry Potter, está esperando el nacimiento de su primer hijo. El actor, que en su día encarnó al joven mago en una de las sagas más conocidas del mundo, va a ser padre junto a su novia, la también actriz Erin Darke (38). Ha sido el Daily Mirror el encargado de desvelar la noticia del embarazo de la artista estadounidense, a raíz de unas imágenes que ha publicado el propio diario británico. La buenanueva ha sido confirmada por el representante del intérprete a la revista americana People.

VER GALERÍA

Una carta de amor, un error viral y la escena más incómoda de Emma Watson: los secretos del especial de 'Harry Potter'

En las fotografías publicadas por el rotativo británico se puede ver a la pareja andando por las calles de Nueva York, muy tranquilos y en ropa deportiva. Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido la incipiente 'tripita' que ya sobresale en el cuerpo de la novia de Daniel, y que se puede apreciar por la ajustada sudadera negra que lleva. Un detalle que ha levantado las alarmas y ha hecho pensar a los seguidores que podría estar embarazada. Algo que, a pesar de no haber sido confirmado aún por los propios actores, uno de los representantes de Daniel lo ha ratificado a la revista americana.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Primera foto de los protagonistas de 'Harry Potter' en su regreso a Hogwarts

Una fuente cercana a la pareja de actores ha revelado al diario británico que los dos están "absolutamente entusiasmados" con la noticia y con muchas ganas de "convertirse en una familia de tres". "Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante", continuaba confesando. Actualmente, la pareja vive en una casa de Nueva York desde hace varios años. Eso sí, hacía tiempo que no se les fotografiaba juntos paseando por las calles neoyorkinas debido a los elevados compromisos laborales que tiene cada uno.

VER GALERÍA

Los protagonistas de 'Harry Potter' regresan a Hogwarts en un especial por su 20 aniversario

Daniel Radcliffe y Erin Darke, una década juntos

Daniel Radcliffe y Erin Darke se conocieron en un rodaje de la película Kill your darlings ('Amores asesinos', en español), en 2013. "Era increíblemente divertida e inteligente. Sabía que estaba en problemas", admitió el actor británico en una entrevista tras confirmar su noviazgo. Desde entonces, y a pesar de llevar más de diez años juntos, la pareja siempre ha mantenido su relación fuera de los focos. De hecho, a Erin Darke se le ha visto en muy pocas ocasiones acompañando a Daniel Radcliffe a las alfombras rojas de los photocalls. No hace mucho, el actor hablaba de su novia y de lo feliz que estaba con ella: "Tengo una vida muy bonita. Llevo con mi novia una década, más o menos", señalaba a People.

VER GALERÍA

La reacción de Daniel Radcliffe al saber que Rupert Grint, su compañero en 'Harry Potter', ha sido padre

La pareja no solo coincidió en aquel entonces. También en 2016 volvieron a rodar juntos, concretamente en la película Don't Think Twice, y en la tercera temporada de la serie de TBS, Miracle Workers. En una entrevista a Newsweek el pasado mes de octubre, el actor declaró que "no querría la fama para mi hijo", aunque, "quiero que mis hijos, si es que existen y cuando existan... me encantaría que estuvieran por los platós de cine". Ahora ya solo queda que alguno de los dos actores confirme la buena noticia.