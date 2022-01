Primera foto de los protagonistas de 'Harry Potter' en su regreso a Hogwarts

El próximo día 1 de enero los fans de Harry Potter tienen una cita muy especial. HBO Max ha preparado el reencuentro de todos los actores de la saga de magos más famosa del cine en un evento que no dejará a nadie indiferente. Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, los tres protagonistas de la trama, volverán a verse 20 años después con el resto del elenco de las películas en el aniversario que prepara la plataforma estadounidense. Ya se ha publicado la primera foto de este trío que enamoró a millones de espectadores de todo el planeta. Conversando en lo que parece la sala común de Gryffindor, los intérpretes que dieron vida a Harry, Ron y Hermione sonríen felices en la instantánea. Además de este fotograma también se ha podido ver un pequeño tráiler en el que Helena Bonham Carter, Matthew Lewis o Robbie Coltrane, que asoman un poco la cabeza, reciben una invitación para volver al set en el que encarnaron a sus personajes.

HBO Max ha mostrado también algunas imágenes en las que el periódico Daily Prophet da la bienvenida a los alumnos mientras algunos de ellos llegan al anden 9 y 3/4, un minuto que seguramente ya emocionen a todos los fans que fueron conquistados por los libros y los filmes del mundo mágico. Junto al trío protagonista y los actores que dieron vida a Neville, Bellatrix Lestrange y Hagrid estarán también en el reencuentro Mark Williams, Imelda Staunton, Tom Felton, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, James Phelps, Oliver Phelps, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Ian Hart y Evanna Lynch.

Quien no estará en el esperado reencuentro de la ficción será J.K. Rowling porque según informa Comicbook este es el aniversario de la saga cinematográfica y no de la literaria. Eso sí, la autora de los libros aparecerá en imágenes de archivo. Aunque todavía no se han dado más detalles de este especial, ni siquiera su duración, Regreso a Hogwarts cuenta con las entrevistas en profundidad de todos sus intérpretes y mostrará conversaciones nuevas del reparto, además de enseñar el making off y material inédito de los ocho filmes originales. "Hay magia en el aire con este elenco increíble porque todos regresan a los sets originales donde comenzaron hace 20 años", aseguró hace unas semanas Casey Patterson, productor ejecutivo, en un comunicado oficial.

Después de tantos años, la saga mágica ha perdido a algunos de sus actores protagonistas más queridos, como Alan Rickman (Severus Snape), Helen McCrory (Narcisa Malfoy) o Richard Harris (Albus Dumbledore), por lo que, aunque no se ha confirmado nada todavía, seguro que están preparando algún tipo de homenaje a todos ellos en este 20 aniversario de los magos que han conquistado a niños y adultos en todo el mundo.

