Laura Pausini reaparece en medio de una gran expectación tras su boda sorpresa

Laura Pausini (48 años) ha reaparecido en Bérgamo (Italia) después de su boda sorpresa con Paolo Carta (58 años). La cantante italiana se ha mostrado muy simpática con sus fans, con los que no ha dudado en fotografiarse. Además de firmar autógrafos, la intérprete de temas tan conocidos como ‘La soledad’, se animó a coger a un bebé en brazos para que su madre, una de las fans, le hiciera una foto.

Se nota que la cantante está pasando por unos de los momentos más felices de su vida, a la vista de estas fotografías en las que la vemos sin dejar de sonreír después de su boda con Paolo Carta tras 18 años juntos y una hija en común, Paola, que ya tiene diez años.

Una luna de miel atípica

La cantante de 'Se fue' ha comenzado ya su luna de miel única y atípica, porque como los recién casados anunciaron: se van de gira mundial "¡Aquí están las fechas!”, ha escrito la artista en sus redes, dejando claro que su luna de miel consistirá en una gira mundial en la que pasarán por numerosas ciudades de todo el mundo. Una gira que está separada por etapas según los lugares a los que va a acudir.

Pausini visitará dos ciudades que nunca antes había pisado: Venecia y Sevilla. Continuando por varias ciudades de Italia, pasando después por Europa, donde hará dos nuevas paradas en España (Madrid y Barcelona). Y, por último, Latinoamérica y Estados Unidos, cruzando una vez más el charco con su música, tras treinta años de carrera musical.

En una entrevista concedida a ¡HOLA! hace un año, la cantante desvelaba por qué no se había casado todavía con Paolo. "Mi marido, porque ya le llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos esperar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el ocho, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con mascarillas. Veremos más adelante", dijo en aquel momento. Entonces ya tenía claro que no iba a tardar mucho en vestirse de blanco. "Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante", aseguró.

De los detalles de la ceremonia hemos sabido que el encargado de oficiar el enlace fue Stefano Briccolani, alcalde de Solarolo, el pequeño pueblo a 40 kilómetros de Bolonia en el que creció la ganadora del Festival de San Remo de 1993.

El destino les unió en 2005. Laura había roto con su entonces asistente, Gabriele Parisi, y Paolo, guitarrista y productor artístico, se había separado de Rebecca Galli, madre de sus tres hijos mayores, Jader, Jacopo y Joseph, que ya tienen 27, 26 y 22 años, respectivamente. "Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", contó la cantante.

Apostaron por su amor y en el año 2013 nació su hija, una niña muy deseada, según reveló la artista. "Cuando yo era pequeña pensaba tener como 15 hijos. Cuando he deseado tenerlos no venían y cuando finalmente llegó a mi vida Paola me pareció un milagro". De hecho, en una entrevista concedida a FASHION aseguró que ser madre le ha cambiado por completo. "Soy mucho más valiente y atrevida. Mi hija me ha dado una energía nueva".