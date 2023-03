Rayden anuncia que se retirará de la música en 2024

Rayden, de 37 años, ha anunciado este jueves que dejará la música “para siempre” tras veinte años de carrera. “Llega un día en el que lo sabes. Una voz dentro de ti dice que el trabajo ya está completado. Que ya lo conseguiste. Que ya has dejado tu impronta. Que ya...”, ha compartido en un comunicado en sus redes en el que también ha anunciado las fechas de la que será su gira de despedida.

Este último tour dará comienzo el próximo 21 de abril en Huesca, coincidiendo con el lanzamiento de su nuevo y último disco; y culminará en Barcelona el 1 de marzo de 2024.

“Es difícil hacer caso a esa voz cuando el resto del mundo te comenta que estás viviendo 'tu mejor momento'. Cuando tienes la mejor banda posible. Cuando tienes un público fiel, que llena y agota cada vez más salas. Y, menos aún, cuando queda menos de un mes para que escuchéis uno de los discos de los que más orgulloso estoy”, ha añadido. El álbum, titulado 'La victoria' imposible contará con 14 canciones que incluirán colaboraciones con artistas como Dani Fernández, Beatriz Fernández, Travis Birds, Álvaro de Luna y Tarque.

Se despide de la música

“Dejo la música, al menos, desde este lado. (A partir de ahora la abrazaré de otra manera mientras escribo mis novelas)”. Así, el artista ha dejado ver que continuará la senda iniciada con su debut en este formato El acercamiento a la mujer cactus y El hombre globo, que publicó a principios de año. Un libro muy tierno que funciona como un canto a los polos que no saben gestionar que se atraen. Previamente ya había lanzado varios poemarios como 'Herido diario' (2015), 'El mundo es un gato jugando con Australia' (2019) y 'Amoratado' (2022); junto a siete álbumes de estudio.

“Me despido de los discos, las canciones y los escenarios para siempre, pero agradecido de por vida”, ha asegurado, “digo adiós al mundo que tanto me ha dado, pero no sin antes hacer una gira de despedida para que sea imposible olvidarnos de este sueño y para dejar las canciones en las mejores manos: las vuestras”. Rayden ha incidido en sus palabras en señalar la dificultad que le ha entrañado tomar la decisión por el punto en el que se encuentra en su carrera. “Quizás la victoria imposible se trate de esto. Saber ganar y cantar victoria”, ha reflexionado.

Dos décadas sobre los escenarios

David Martínez Álvarez, conocido como Rayden, nació en Alcalá de Henares (Madrid) en 1985. El cantante fue campeón de la 'Red Bull Batalla de los Gallos en 2006', evento en el que dejó de participar en 2009 tras alcanzar su semifinal. En 2020 llegó su primer elepé 'Estaba escrito', a los que siguieron 'Mosaico' en 2012 y 'En alma y hueso' en 2014; volumen que ascendió al séptimo puesto de listas de ventas en España.

Su primer disco junto a Warner Music fue publicado en 2017, 'Antónimo', al que siguieron 'Sinónimo' (2019) y 'Homónimo' (2021). En su carrera ha colaborado con artistas como Bely Basarte, Pablo López, Leiva, Rozalén, Sidecars, Iván Ferreiro, Andrés Suárez y Fran Perea.

Su paso por Benidorm Fest

En 2022 se postuló para representar a España en Eurovisión con 'La Calle de la Llorería'. La canción fue seleccionada para participar en la primera Benidorm Fest, que terminó ganando Chanel. Su propuesta ocupó el cuarto puesto, por detrás de la intérprete de 'SloMo', Rigoberta Bandini y Tanxuguerias.

Los conciertos de Rayden en 2023

Su anuncio no afecta a la gira final que tiene prevista para este año, 'Quiero que nos volvamos a ver por última vez'. Esta despedida de los escenarios comenzará el próximo 21 de abril, en Huesca y terminará en Madrid, el 2 de diciembre de 2023. Además, pasará por Cáceres, Valencia, Toledo, León, Córdoba, Sevilla, Málaga o Mahón.