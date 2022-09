El contundente mensaje de Rayden tras finalizar antes de tiempo un concierto: 'No todo vale' El artista, de 37 años, tomó esta decisión al sentir que estaban poniendo en riesgo su salud

El cantante Rayden ha emitido un comunicado para explicar por qué terminó antes de tiempo su actuación en el Negrita Music Festival de Santander. "Lamento haber suspendido el concierto a falta de tres canciones, pero no todo vale", ha comenzado diciendo. "He tenido que aguantar durante todo el concierto esquivando a un par de personas con láseres infrarrojos apuntando hacia mis retinas pudiendo dañarlas o sufrir quemaduras", ha añadido. El alcalaíno, de 37 años, ha pedido disculpas a todos sus seguidores porque "siempre intentamos mostrar nuestra profesionalidad", sin embargo, se vio obligado a tomar esta decisión al tratarse de "un suceso que se ha dado desde la primera canción y durante casi todo el concierto, arriesgando mi salud".

Artistas como Sofía Ellar, Andrés Suárez o Travis Birds han apoyado a Rayden tras lo ocurrido. También han entendido la reacción del cantante sus fans más incondicionales. Lo único que han lamentado es que finalizara el concierto sin cantar un de sus temas más conocidos, Haz de luz.

David Martínez, más conocido como Rayden, comparte su vida desde hace más de un año con la actriz, cantante y modelo Beatriz Fernández, a quien dedica preciosos mensajes en sus redes. Antes estuvo saliendo con la periodista Irene Junquera. Se conocieron en la boda de Risto Mejide y Laura Escanes, en mayo de 2017, y celebraron juntos el 32 cumpleaños del artista, que es el 30 de julio. Sin embargo, con el otoño llegó la ruptura. El artista tiene un hijo, de seis años, de una relación anterior.

Rayden se encuentra en uno de sus mejores momentos tras su candidatura a Eurovisión. El cantante ha reconocido que su paso por el Benidorm Fest solo le ha traído cosas buenas. "Me está escuchando gente nueva", dijo en una entrevista concedida a elDiario.es. "El público eurofan es muy fuerte y a lo mejor mi nombre les resonaba, pero es un evento que lo ve casi toda España, así que mucha gente me ha descubierto, Quizá en otras circunstancias no se hubiese acercado a mi música por prejuicios, pero gracias al festival ha podido ser", reflexionó el artista, que el próximo mes de octubre estará de gira por Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia y México.