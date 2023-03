Terelu Campos se sincera sobre su doble mastectomía: 'Ha marcado un antes y un después en mis relaciones personales'

Terelu Campos se ha sincerado sobre el cáncer de mamá, una enfermedad que ha golpeado doblemente su vida. A principios de 2012 le detectaron un primer tumor y seis años después, en 2018, el segundo. Este diagnóstico llevó a la presentadora a someterse a una doble mastectomía, una decisión muy valiente de la que no sabe si se arrepiente o no. "No puedo decir no de una manera rotunda ni sí de una manera rotunda", ha reconocido en Sálvame. "Yo tomé una decisión muy radical, muy trascendental y muy importante para el resto de mi vida, que fue esa doble mastectomía, y eso ha conllevado algunas dificultades en mi vida diaria, que está menos normalizada que hace cinco años cuando me la realicé", ha manifestado.

"Analizo los pros y los contras. En los pros, sin lugar a dudas, está reducir al máximo la posibilidad de generar un tercer cáncer de mama y que esto pueda provocar metástasis en el resto de los órganos. Por otro lado, a mí me ha cambiado la vida mucho en mis relaciones personales, fundamentalmente. Eso ha sido un antes y un después en mi vida personal. Es una realidad que asumes, pero tiene su poso de tristeza también", ha lamentado.

La presentadora, de 57 años, ha explicado que cuando se realizó la doble mastectomía había otras opciones, pero que finalmente se decidió por esta intervención, la misma que en su día se realizó la actriz Angelina Jolie. "Fue una decisión personal totalmente asesorada. Yo fui a mi oncólogo y le dije: 'Doctor, si usted no me apoya no me lo puedo hacer'. Y él me dijo: 'Yo no puedo decirte que tienes una obligación, pero entiendo tu decisión'. Al final eran dos cánceres diferentes, cada uno en una mama y con un nombre y apellido distinto", ha declarado.

Terelu ha comentado que el próximo mes de julio se cumplirán cinco años del diagnóstico de su segundo cáncer, algo que "me alegra y me asusta a la vez, por la circunstancia de haber pasado un cáncer y a los años otro". La presentadora ha dicho que esta enfermedad es muy "traicionera porque muchas veces da la cara cuando ya no tienes oportunidad de pelear" y ha asegurado que es casi imposible superar una enfermedad así al cien por cien. "Primero tienes revisiones cada tres meses, yo ahora sigo con revisiones cada seis meses, cuando se cumplan los cinco años empezaré a tener revisiones anuales y tengo que seguir haciéndome pruebas genéticas no por mí, sino por mi hija", ha detallado. "Yo le he dicho a mi oncólogo que no quería dejar la medicación porque me da miedo. Al final, después de 11 años de tratamiento, pues el ser humano se acostumbra a todo", ha afirmado.

Por último, Terelu ha querido dejar claro que ella no quiere ser ejemplo de nada porque cada cáncer es un mundo y no todas las personas lo afrontan de la misma manera. Además, ha reconocido que cuando los médicos le comunicaron el diagnóstico "mi mayor miedo fue por mi hija más que por mí".

