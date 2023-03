Cuándo es el cambio de hora de verano en España y todo lo que tienes que saber

Este fin de semana, como cada año en estas fechas, toca cambiar la hora para dar la bienvenida al horario de verano.

Fecha y hora exacta del cambio de hora de verano en España

Habrá que adelantar las manecillas de los relojes una hora.

¿Dormimos una hora más o una hora menos?

En la madrugada del próximo sábado, 25 de marzo, al domingo, 26 de marzo, a las 2:00 serán las 3:00. Por su parte, en Canarias, a las 2:00 será la 1:00. Dormiremos una hora menos.

¿Por qué se cambia la hora en verano e invierno?

España cambia la hora la hora todos los años en cumplimiento de la directiva europea 2000/84/CE, que obliga a los Estados miembros de la UE a atrasar y adelantar los relojes dos veces al año. En teoría, esta medida contribuye a ahorrar energía, al consumirse menos electricidad si se aprovechan mejor las horas de luz solar.

Hasta cuándo se va a cambiar de hora en España

La Unión Europea anunció en 2018 su intención de acabar con el cambio de hora, debido al resultado de una encuesta en la que el 84% de los cinco millones de ciudadanos europeos que participaron votaron a favor de no atrasar ni adelantar los relojes nunca más. Los organismos europeos entendieron esto como una señal de que la medida no tenía sentido para la mayoría de la población y dejaron en manos de los países miembros la decisión sobre con qué horario quedarse.

En un contexto marcado por la crisis sanitaria de la COVID-19 y por el Brexit, los entonces Veintiocho consideraron que la iniciativa de acabar con el cambio de hora era prematura y dejaron la decisión en suspenso. Durante este paréntesis, algunos países, como Portugal, han mostrado su rechazo a acabar con el cambio de hora, mientras que otros, como Alemania, han mostrado su apoyo a quedarse con un único horario.

¿Cuándo son los próximos cambios de hora?

Los expertos piden mantener la diferencia de hora de Canarias con la Península y que suprima el cambio horario.

Por parte de España, el Gobierno delegó la decisión en una comisión de expertos que concluyó que "no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios mientras no exista un consenso compartido y una difusión práctica a nuestra ciudadanía de los riesgos y oportunidades que comporta". Hasta nueva orden, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha fijado un calendario para los próximos cuatro años. El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2023: domingo, 26 de marzo.

2024: domingo, 31 de marzo.

2025: domingo, 30 de marzo.

2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas:

2023: domingo, 29 de octubre.

2024: domingo, 27 de octubre.

2025: domingo, 26 de octubre.

2026: domingo, 25 de octubre.

¿Qué países tienen el cambio de hora de verano?

El horario de verano se extenderá hasta el último fin de semana de octubre, cuando el reloj volverá al horario de invierno. Entonces a las 3:00 serán las 2:00. El efecto será el contrario que el actual: amanecerá antes, pero el sol se pondrá, también, una hora antes de lo habitual.

La Unión Europea no es la única que cambia la hora dos veces al año (a finales de octubre y a finales de marzo). Estados Unidos y Canadá también lo hacen, aunque en fechas distintas y con algunas excepciones, pues hay zonas que no siguen el cambio horario del resto del país. En el continente europeo, destacan países como Rusia, Bielorrusia o Turquía, que no hacen en la actualidad el cambio de hora. Esta práctica también se lleva a cabo en Nueva Zelanda, en algunas partes de Australia, así como en algunos países de Oriente Medio (Líbano, Israel) y Sudamérica (Paraguay, Chile).

En América Latina, varios países probaron las modificaciones de horario en el pasado, pero pocos las conservan hoy en día, tal y como sucede en el continente africano y en Asia. Los últimos países en abandonar el cambio de hora han sido Siria, Jordania e Irán. Este último abolió en septiembre de este año el horario de verano con efecto inmediato. México, por su parte, aprobó el pasado miércoles 26 de octubre la reforma que elimina de manera definitiva el horario de verano en el país, por lo que este próximo 30 de octubre será la última vez que la población mexicana tenga que ajustar sus relojes. 2023 será el primer año desde 1996 en el que este país no pase al horario estival en primavera.