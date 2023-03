La emoción de Rosario Flores, junto a Alejandro Sanz, al recoger una distinción muy especial para ambos

Alejandro Sanz y Rosario Flores han vivido este lunes una jornada muy emocionante. Ambos han viajado a Cádiz para recoger el título de Hijo Predilecto de la tierra gaditana. La intérprete de ¡Qué bonito!, ha asistido para recibir la distinción de la jerezana Lola Flores y ha asegurado sentirse "muy honrada, orgullosa y emocionada" por el título de su madre. Los dos artistas han estado muy emocionados durante todo el acto.

Bajo una sonora ovación, Alejandro Sanz y Rosario Flores (en nombre de su madre Lola) se han subido al escenario en el Día de Cádiz y con los nervios a flor de piel han firmado el libro de la Diputación y han recogidos los títulos. El cantante en su discurso ha recordado sus estancias en Algeciras. Tras recibir su medalla, el artista internacional Alejandro Sanz ha querido dejar claro lo que significa Cádiz para él, ya que es la tierra que le ha visto crecer: "significa todo lo que soy" . Ha mostrado su orgullo por esta distinción compartida con el resto de entidades y personas de la provincia porque recordamos que el intérprete de Corazón Partío, vivió gran parte de su infancia en Andalucía.

Por su parte, Rosario Flores no ha podido aguantar las lágrimas al hablar de su madre. Ha defendido que Lola Flores era "andaluza desde los pies hasta la cabeza y hablaba de Andalucía con un amor, una pasión y una alegría que era irrepetible y no habrá ninguna otra como Lola Flores". Ha dejado claro que su madre, desde donde esté, está bailando por bulerías y diciendo "olé mi tierra". El momento más mágico del acto ha sido cuando Rosario ha lanzado un beso al cielo. La cantante ha dejado claro que si en este evento ha estado emocionada, el próximo 31 de marzo con la inauguración del museo de su madre en Jerez de la Frontera, no va a dejar de llorar.

