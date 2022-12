Manuela, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, rescata una foto de su infancia para felicitar a sus padres

Loading the player...

Alejandro Sanz sopló el pasado 18 de diciembre las velas de su 54 cumpleaños. Un día importante para él en el que no faltaron felicitaciones de grandes amigos como Shakira. Su hija Manuela, de 21 años, también ha querido dedicarle unas bonitas palabras públicamente. Pero no solo a él, pues Jaydy Michel, madre de Manuela, también acaba de cumplir 49 años. Por eso, su hija ha decidido felicitarles de forma conjunta, rescatanto una divertida foto de su infancia con ellos y escribiendo un emotivo mensaje. Dale al play y no te lo pierdas.

