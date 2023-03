La emoción de Ramón García al recordar a Laura Valenzuela y su especial conexión con Joaquín Prat

Loading the player...

Son muchos los amigos y familiares que se están acercando este sábado al tanatorio de San Isidro de Madrid para apoyar a Lara Dibildos y dar el último adiós a Laura Valenzuela, que falleció a los 92 años en el hospital de La Princesa. Desde primera hora de la mañana han ido llegando numerosos rostros conocidos como Ramón García. A su llegada, se ha parado a hablar con la prensa y ha recordado a Laura en su etapa como presentadora junto a Joaquín Prat: " Yo me acuerdo cuando venía a Qué apostamos cuando se juntaba con Joaquín. Hoy fíjate, no está ninguno de los dos". El presentador le ha dedicado unas emotivas palabras con las que no ha podido evitar emocionarse. Dale al play y no te pierdas las declaraciones de Ramón García.

