Del millonario bote de 'Pasapalabra', esto es lo que se queda Hacienda

Rafa Castaño ha sido el ganador del histórico bote de 'Pasapalabra'. El concursante andaluz se ha llevado ni más ni menos que 2.272.000 euros, una cifra que lamentablemente no acabará íntegramente en los bolsillos del vencedor, sino que como ocurre en todos los los concursos de televisión, al ser considerado este premio una ganancia patrimonial, Hacienda se quedará con una buena parte del mismo.

A estos premios conseguidos en programas de televisión le corresponde un gravamen del 19 por ciento, que es la retención que suele realizar la propia productora del programa antes de entregar la cantidad premiada. Al año siguiente el ganador deberá declarar el premio ante la Agencia Tributaria cuando realice su declaración de la renta. El gravamen estatal de impuestos del 24,5 por ciento y aparte deberá pagar un porcentaje a su Comunidad Autónoma, que en este caso es Sevilla.

Se estima que el procentaje total entre la primera retención y la posterior declaración en Hacienda se sitúa entorno a un 47 por ciento, un total de casi la mitad del premio. Es decir que Rafa Castaño después de haber logrado un bote de 2.272.000 euros, sólo se quedará con 1.204.160 y tendrá que pagar a Hacienda 1.067.840 euros.

Pese a ser una suculenta cifra, el andaluz solo desea seguir siendo él mismo y continuar teniendo os pies en la tierra: "No quiero que esto me cambie. En cuanto a las inversiones, soy muy conservador. No me quiero volver loco", revelaba. Esta cantidad le dará cierta tranquilidad y le liberará de la presión económica de ganar un sueldo cada mes y ese dinero podría dedicarlo a "estudiar idiomas, tumbarte a leer, o estudiar carreras sin preocuparte", reveló en una ocasión antes de ganar el codiciado rosco del programa.

