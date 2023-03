La reacción de Amaia Salamanca al ver su beso con Miguel Ángel Silvestre en 'Sin tetas no hay paraíso' 15 años después

Antes de participar en Sin tetas no hay paraíso, Amaia Salamanca había trabajado en otras series como SMS o Los hombres de Paco, pero fue el boom de la ficción de Telecinco el que la lanzó al estrellato. "Yo comencé con 20 años en la tele. Tuve mucha suerte porque hice mi primer casting y me cogieron para protagonizar Sin tetas no hay paraíso. Fue un antes y un después, personal y profesionalmente", aseguró en Días de tele, el programa de Julia Otero en Televisión Española. "La gente me veía en sus casas. En la calle me conocían y fue un cambio", añadió.

- Álvaro Morte, de 'La casa de papel', recuerda cómo afrontó el cáncer que padeció hace 15 años

VER GALERÍA

PULSA SOBRE LA IMAGEN PARA ACCEDER A LA FOTOGALERÍA

La madrileña, de 36, cuando comenzó en el mundo de la interpretación no tenía claro que quisiera dedicarse a esta profesión. "Estaba en la universidad estudiando una doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas, pero entré en una agencia de publicidad para hacer algún anuncio y ganar dinero y seguir con mi independencia económica. Hice un casting y me cogieron para la serie y fue un cambio", contó. Finalmente, decidió dejar sus estudios y centrarse en su carrera como actriz.

VER GALERÍA

En Sin tetas no hay paraíso, Amaia daba vida a Cata, una joven estudiante que vivía una historia de amor de lo más intensa con el Duque, un narcotraficante, que interpretaba Miguel Ángel Silvestre. La serie fue todo un éxito en España y nos dejó grandes momentos televisivos, como el primer beso entre el Duque y Cata que paralizó a todo el país en el año 2008.

VER GALERÍA

Días de tele reprodujo esa escena, que comenzó con Cata huyendo de una fiesta y el Duque corriendo a su encuentro. Esta persecución en toda regla culminó con un apasionado beso y Cata, en vez de huir del narcotraficante, decidió adentrarse en su oscuro mundo. Mientras la escena iba transcurriendo, la cara de Amaia iba cambiando. "Me hace recapacitar sobre muchas cosas, por qué yo estoy huyendo, pidiendo que me deje y él me agarra del brazo", explicó. "El beso entre Cata y el Duque era deseado porque luego ella se queda ahí mirándole y, por supuesto, que hay amor, pero si ahora ves solo ese pasaje, podría haber muchas dudas con respecto a ese beso", reflexionó.

VER GALERÍA

Amaia también habló con Julia Otero sobre la serie Felipe y Letizia, en la que dio vida a la Reina. "Me planteé que era un papel arriesgado porque no hubo un casting de por medio, fue que me llamaron a mí directamente para hacerlo yo, por el parecido físico, y me preguntaron que si me atrevía. No lo dudé mucho. Es un reto, pero es que este reto me lo están poniendo aquí y hay que aprovecharlo. Al final te genera muchas dudas porque es un personaje vivo, realmente concoido por todo el mundo", confesó.

- Las palabras de Amaia Salamanca hacia la reina Letizia tras haberla interpretado en la ficción

Ante la curiosidad de la presentadora sobre si hubo o no alguna comunicación con la Casa Real, la actriz aseguró que "nunca tuvimos ningún mensaje por su parte" aunque "el director, Joaquín Oristrell, sí que dijo que el guion les había llegado y que sabían que se iba a hacer la serie".

Loading the player...

El divertido momento fan de Amaia Salamanca con Arturo Pérez-Reverte