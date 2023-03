Helen Mirren se lleva a su nieto Basil al estreno de su última película

La actriz Helen Mirren, de 77 años, posó este martes en Los Ángeles de la mano de su nieto pequeño, Basil, en el estreno de '¡Shazam!, La furia de los dioses', su última película.

La célebre protagonista de 'The Queen' no podía dejar de sonreír frente a los fotógrafos, orgullosa de posar de la mano de su joven acompañante. Aunque la actriz británica no tiene hijos propios, ha mantenido siempre un vínculo muy estrecho con los dos hijos de su marido Taylor Hackford: Alexander Hackford, de 44 años y el trágicamente desaparecido Rio Hackford.

VER GALERÍA

Una pérdida muy dolorosa

Rio, que trabajaba como actor y era conocido por películas como 'Pretty Woman', 'Oficial y caballero', 'El abogado del diablo' y su participación en la serie 'The Mandalorian', falleció a los 51 años en abril de 2022 a casusa de un melanoma uveal (un tumor intraocular primario), que es "una forma de cáncer muy agresiva y rara".

En ese momento, Mirren y Hackford emitieron un comunicado en la revista People en el que expresaban que "ambos están inspirados por la vida de nuestro hijo, Rio Hackford, y desconsolados por su pérdida”. “Compartió el viaje de su vida con tantos que ahora lo lloran y, al mismo tiempo, celebran su fortuna al conocerlo".

El desaparecido Rio y su mujer Libby tuvieron dos hijos: Waylon y Buck. Basil, (hijo de Alexander, el hijastro menor de la ganadora del Oscar por su papel como la reina Isabel II) fue en esta ocasión el acompañante de la actriz en esta alfombra roja.

Un papel de villana

'Shazam! La Furia de los Dioses', es la nueva película de superhéroes en la que la gran dama de la escena británica interpreta el papel de la villana Hespera, una de las tres hijas de Atlas.

VER GALERÍA

“Lo que me encantó de ¡Shazam!, y por lo que firmé con mucho gusto para participar en esta cinta, fue la idea de que los marginados del colegio –los niños de los que se burlan y a los que acosan– son los que se convierten en superhéroes... Pueden volar y hacer cosas maravillosas e intentar hacer del planeta un lugar mejor. Es un reflejo de nuestra imaginación a esa edad, y combinar eso con la mitología me pareció espectacular”, declaró Mirren al Daily Mail.