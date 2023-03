Andrea Prat anuncia que está esperando a su tercer hijo

¡En unos meses seremos familia numerosa! Con estas palabras ha anunciado Andrea Prat (36) que está embarazada de su tercer hijo. Una feliz noticia que ha acompañado con una entrañable fotografía en la que aparece junto a su marido, Jacobo Millán, y sus dos pequeños, Mauro (6) y Hugo (5), que abrazan ilusionados la incipiente tripita de su mamá. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de su comunidad de seguidores y seres queridos, como sus hermanos Joaquín y Alejandra, que le han mandado sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida.

Aunque la alegría de ver crecer su hogar invade a la hija pequeña del mítico Joaquín Prat, ha reconocido que no está siendo un camino de rosas. "Me encantaría decir que está siendo un embarazo precioso, pero me está dando bastante guerra. Ha sido un primer trimestre complicado... muchas náuseas y malestar durante casi todo el día". Además, ha confesado que ha sufrido una complicación que la obliga a mantener reposo. "Hace algo más de un mes nos llevamos un susto que nos llevó directos al hospital. Un hematoma intrauterino que puso en riesgo el embarazo y a mí y que me ha tenido fuera de juego todas estas semanas. Poco a poco la situación va mejorando, así que ahora no queda otra que hacer vida muy tranquila".

Una situación delicada a la que la reportera ha sabido sacar una lectura positiva: su futuro hijo, que no ha desvelado si es niño o niña, sigue creciendo sano en su interior y muy pronto lo tendrá entre sus brazos, para disfrutar de todo tipo de planes junto a él, sus hermanos mayores y su esposo. "Saber que el bebé está bien es suficiente y yo tengo la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible".

Andrea Prat, su testimonio de superación y valentía

Sin duda, el niño que viene en camino es el mejor regalo para la familia de la comunicadora tras unos años complicados. El verano de 2020, quedará para siempre grabado en la memoria de Andrea, puesto que fue diagnosticada de cáncer de tiroides. Una enfermedad que le cambió para siempre y que le enseñó a valorar los pequeños regalos diarios de la vida. "Me prometí aprovechar cada momento. Son cosas que se nos olvidan, pero ahora solo pienso en estar con los míos y transmitirles el valor de las cosas que realmente son importantes" declaraba en una entrevista en exclusiva con ¡HOLA!.

Otro de los baches a los que ha tenido que hacer frente recientemente ha sido la aparición en los medios de comunicación de su hermano Federico, que explicaba que vivía en la calle y que no mantenía relación con ninguno de sus hermanos desde hace años. Unas palabras que han causado mucho dolor en el seno de la familia Prat que han asegurado que han intentado ayudarle en muchas ocasiones, pero no ha sido posible por sus problemas de adicción.

