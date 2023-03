Ara Malikian, más allá del violín: una infancia truncada por la guerra, una boda en Las Vegas y un hijo al que adora

Ara Malikian nació hace 54 años en Beirut, en el seno de una familia de armenios exiliados. Su infancia estuvo marcada por la guerra del Líbano, un momento crucial que pasó en refugios antiaéreos. "Mi infancia fue muy buena hasta que con siete años estalló la guerra. Lo único que puedes hacer es esconderte, pasas mucho miedo. Pasamos días y semanas viviendo en sótanos, veíamos a los muertos por la calle y perdí a muchos conocidos, entre ellos a un primo", recordó durante su viaje a Armenia con Jesús Calleja.

En aquel momento él no sabía que la música iba a salvarle la vida, pero su padre sí, por eso le regaló un violín y varias partituras para esquivar el ruido de las bombas. Y lo sabía porque su propio padre pudo salvarse gracias a la musica. "Toda mi familia paterna murió, menos mi abuelo. Con 15 años, mataron a toda su familia y él se salvó porque una banda europea de músicos le dejó un violín para que fingiese ser parte de la banda. Él se hizo pasar por músico y escapó con ellos", contó en el programa del aventurero.

Él pudo escapar de la guerra con 14 años gracias a una beca de estudios en la prestigiosa escuela de Hochschule für Musik und Theater Hannover. "Cuando llegué a Alemania estaba acomplejado por no ser europeo y hasta llegué a disfrazarme para parecer más europeo. Y, cuando me preguntaban mi nombre, lo cambiaba. Me daba vergüenza decir un nombre extranjero, me alisaba el pelo o me quitaba la ceja, porque los alemanes no llevaban mucha ceja", dijo a Calleja.

En 1998 se instaló en España, país en el que conocería al gran amor de su vida, la actriz y directora zaragozana Nata Moreno, en 2010. Primero vivieron juntos en Zaragoza, pero desde hace tiempo residen en el centro de Madrid con su hijo Kairo, que vino al mundo el 8 de agosto de 2014. Cuatro años después de convertirse en padres, la pareja se casó en Las Vegas y en 2019 Nata llevó la vida de su marido a la gran pantalla con el documental Ara Malikian, una vida entre las cuerdas, que ganó el Goya a mejor película documental.

Ara Malikian tiene nacionalidad española, pero conseguirla no fue precisamente un camino de rosas, ya que en un primer momento le fue denegada y tuvo que iniciar un arduo proceso de instancias y reclamaciones no exento de polémica. De hecho, a pesar de tenerla y de llevar viviendo en España más de dos décadas, el año pasado fue descalificado de los Grammy Latinos "por no ser suficiente latino". "Ya estuve nominado a uno de los Grammys hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración de hace tres, ¿alguien entiende algo?", preguntó.

Esta incomprensible decisión hizo que el artista reflexionara sobre su experiencia como persona migrante. "En el Líbano no me consideran suficiente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me instalé en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero".

El músico, que tiene como seguidores incondicionales a los Reyes y sus hijas, se encuentra de gira con su nuevo disco, que "es el resultado de ver crecer a mi hijo, de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre". "Este disco está lleno de dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos bilingües, este disco es eso que yo había olvidado y que es tan poderoso: la magia de encontrar cada día y cada senda fascinates, traigan lo que traigan", ha añadido.